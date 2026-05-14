Tragedia en Concepción del Uruguay: un hombre murió tras un incendio en su vivienda

Un trágico incendio registrado en el Barrio La Tablada de Concepción del Uruguay terminó con la muerte de un hombre de 39 años. Los Bomberos y los peritos trabajan para determinar el origen del fuego.

El fuego volvió a encender una escena de dolor y desamparo en Entre Ríos. Este miércoles, la tragedia golpeó al Barrio La Tablada, en el sector Norte de Concepción del Uruguay, donde un hombre de 39 años murió atrapado dentro de su vivienda mientras las llamas avanzaban con violencia y consumían gran parte de la propiedad. La desesperación de los vecinos, las sirenas de emergencia y el intenso operativo desplegado por Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y peritos marcaron una tarde-noche atravesada por la conmoción.

Las primeras dotaciones de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay arribaron rápidamente al lugar con una autobomba y una unidad cisterna para combatir el incendio. Tras varios minutos de arduo trabajo lograron controlar el foco ígneo y, al ingresar a la vivienda, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del propietario del inmueble.

La víctima vivía sola, de acuerdo con el relato de vecinos de la zona, quienes todavía intentaban asimilar lo ocurrido. Algunos testimonios indicaron además que el hombre acostumbraba a realizar fogatas dentro del predio, una práctica que ahora forma parte de las hipótesis que analizan los investigadores, informó el portal 03442.

La tragedia revive además una preocupación que crece con la llegada de las bajas temperaturas y las dificultades económicas que atraviesan muchas familias. El drama ocurrido en Concepción del Uruguay se suma al reciente incendio registrado en el complejo de departamentos Dos Naciones, en el barrio La Bianca de Concordia, donde murieron dos niños de 5 y 6 años y su padre resultó gravemente herido. En ambos casos, las precarias condiciones de calefacción aparecen como un trasfondo doloroso que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de numerosos hogares entrerrianos.