Muntes: “Ante un gobierno que sigue apretando y ajustando, nosotros hemos decidido luchar”

"No es una cuestión de imponer, como nos dijeron en el último encuentro paritario: ‘si no aceptan lo que nosotros proponemos, retiramos la oferta y nadie cobra’. Y no es así, los encuentros paritarios y la discusión democrática no deben ser así", señaló Muntes.

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Entre Ríos, Oscar Muntes, habló de la situación del sector ante el rechazo de la propuesta salarial y la determinación del gobierno de cerrar la paritaria.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Muntes lamentó que con el gobierno la relación “está mal”. “A las 10 tenemos una reunión con Más por Entre Ríos porque empezamos las reuniones con los diferentes bloques, y recién acá en ATE analizábamos la situación de que estamos muy mal. Porque no es una cuestión de imponer, como nos dijeron en el último encuentro paritario: ‘si no aceptan lo que nosotros proponemos, retiramos la oferta y nadie cobra’. Y no es así, los encuentros paritarios y la discusión democrática no deben ser así. Nosotros tenemos muchos años de discusión y esto no es así, pero ellos plantean que implementan esta forma, el que no acepta no cobra y el que no acepta no tiene derecho a nada. Realmente es una situación difícil porque estábamos repasando la cantidad de trámites que tenemos, resoluciones pendientes con respecto a la formación y la capacitación, pero nos dicen que, si no aceptamos lo que ellos proponen en paritaria, no tenemos derecho a nada”, planteó.

Sobre la diferencia de postura con UPCN y su secretario General, José Allende, Muntes admitió: “No hablamos nada. Cada uno habla y hace uso de la palabra cuando estamos en el encuentro paritario, respetuosamente nos sentamos como nos determina la Secretaría de Trabajo, y cada uno expone lo que piensa, lo que cree que tiene que exponer cada uno. Cada uno hace lo que quiere, pero yo no tengo relación, no voy a tener y no me interesa tener relación. Lo que sí te digo es que cada vez que nos encontramos representando cada uno de los sindicatos, cada uno que habla, el otro tiene la responsabilidad democrática de escuchar, nada más. Pero después yo no tengo relación, nos vemos en los encuentros paritarios. Yo no tengo relación, no tengo tampoco una intención de tener relación”.

Al respecto, agregó que “en el tema del salario, el tema de la Caja y el tema de la definición de cómo vemos el Estado y las condiciones de trabajo, tenemos miradas totalmente diferentes, totalmente opuestas. Nosotros construimos en asamblea, donde vamos con cada una de las propuestas, de las ofertas, y las discutimos en asamblea, hablamos con cada uno de los sectores. Hacemos plenario, reunión de secretarios Generales, de Consejo Directivo Provincial y después si aceptamos o no y cómo vamos avanzando tiene que ver con el ejercicio democrático que tiene la Asociación de Trabajadores del Estado. Nunca vamos a resolver por nosotros mismos, nunca como dirigentes. Y tenemos visiones totalmente encontradas porque ¿cómo vamos a aceptar el 3,5% después de tres meses que nos convocan y aceptar un salario a la baja, donde te someten y donde vamos perdiendo el 41% del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno? ¿Cómo vamos a aceptar eso?”.

“Diciéndole que sí, que estamos totalmente de acuerdo porque reconocemos que la crisis nacional nos está golpeando, que hay caída de la coparticipación y de los ingresos. Pero si la política de gobierno la están bancando ustedes como gobierno provincial, la acompañan ustedes y no la acompañamos nosotros. Entonces, nosotros no podemos aceptar algo que va en contra de los trabajadores y trabajadoras, de nuestro salario y del poder adquisitivo, y ni hablemos lo de la Caja de Jubilaciones que es una barbaridad. ¿Cómo nos vamos a sentar nosotros a hablar sobre situaciones que estamos totalmente en las antípodas de la reforma previsional? porque proponen sacarle a un sector para ponerle al otro. En eso no estamos de acuerdo, al contrario, tenemos visiones totalmente diferentes y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir militando, no importa que nos quieran castigar, no importa que nos quieran reprender, porque nosotros vamos a seguir con la misma política”, definió.

“Por eso le decimos a los trabajadores que se afilien a ATE, porque ATE te va a garantizar democráticamente que siempre tu palabra está primero. Después aparece alguno a quejarse de que nuevamente perdimos en la paritaria, pero cada uno está afiliado al sindicato que quiere y hace lo que quiere. Lo que sí planteamos es que nos preocupa porque las quejas en las asambleas y la discusión, nos las dan a nosotros”, resumió.

Sobre las diferencias del gobierno con ATE y UPCN, Muntes puntualizó que “cada vez que van a recomponer el salario, nosotros no tenemos conocimiento, no nos sentamos a hablar con el gobierno de qué forma vamos construyendo una paritaria. Cada vez que llegamos a un encuentro paritario, vamos extremadamente crudos, vamos sin información prácticamente y va todo acordado. Segundo tema, faltaría hacer una reunión de gabinete y que se tomen definiciones donde todos los funcionarios se la pasan prácticamente todas las semanas en UPCN. Me siento en la paritaria y me encuentro con los funcionarios que son paritarios del gobierno, que se la pasan todos los días en la otra entidad sindical. ¿De qué seriedad van a hablar así?. Lo vemos públicamente, hacen actos, formación, capacitación, y están el ministro de Economía, todos los funcionarios, el ministro de Gobierno y Trabajo, el secretario General de la Gobernación, todos los funcionarios se la pasan en ese sindicato y coordinan continuamente. En la Asociación de Trabajadores del Estado tenemos una forma donde tenemos autonomía total y nos podemos llegar a equivocar, pero nunca en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras”.

“Ahora hay mucha bronca y esta bronca se tiene que traducir después en movilización. No sirve que nos digan a nosotros que están disgustados por el acuerdo salarial, hay que plasmarlo y hay que seguir luchando y hay que organizarse de otra forma, porque si no siguen siendo mayoritarios y ahí tenemos el problema. En Recursos Humanos, que está aquí en la esquina de ATE, no nos contestan una nota y cuando pedís información te dicen ‘mirá que si vas a UPCN te la dan a la información’. Es muy difícil para nosotros porque nunca se había dado una situación así y ahora es cada vez peor”, se quejó Muntes.

En cuanto a la propuesta salarial y los motivos del rechazo, indicó que “primero el 3,5% fue rechazado, y después la mejora fue el 3,5 a lo que estamos percibiendo en adicionales en negro. Por ejemplo, si estamos percibiendo un adicional negro de 200 mil pesos, el 3,5% termina siendo 4.000 o 5.000 pesos. Esa fue la mejora para cada uno de los trabajadores y trabajadoras y con ese concepto se lo acepta y el gobierno dice que, si no aceptamos, retira la propuesta, entonces el otro sindicato dice que tenemos que llevar una confirmación para que, aunque sea ante esta situación, los trabajadores cobren algo. Pero nosotros vamos a la asamblea y los trabajadores nos dicen que, ante este sometimiento de migajas, le decimos que no y preferimos resistir. Por eso dijimos que no, porque preguntamos en cada una de las asambleas y los trabajadores nos dijeron que no”.

Sobre los motivos de aceptación de UPCN, dijo que “pasa por el acuerdo macro que tiene que ver con el orden nacional, porque es el sindicato que banca la política de Milei y a nivel provincial bancan y acompañan la política de (Rogelio) Frigerio. Siempre ha sido así, pero esto es mucho más; yo he tenido discusiones y charlas con los diferentes gobiernos, pero de esta forma así donde ya van a libro cerrado, antes por lo menos dábamos la discusión y se podía avanzar. Hoy no, hoy es muy difícil”.

“Aparte nos dicen en la cara, los responsables del gobierno y las máximas autoridades del gobierno nos dicen ‘a ustedes no, porque están en contra de todo, porque plantean cuestiones diferentes y al otro sindicato le vamos a dar todo porque nos acompañan’. Así lo han dicho en la mesa de discusión paritaria donde estamos todos, en ese nivel estamos”, reveló.

“Por eso nos está costando tanto y que hay que acumular mucha fuerza. Uno toma las definiciones: o nos arrodillamos o seguimos luchando. Nosotros hemos decidido luchar, no hay vuelta y en esto no vamos a cambiar de posicionamiento. Son definiciones políticas muy claras de dónde está orientado un gobierno que sigue apretando y ajustando”, concluyó.