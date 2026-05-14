Luciano Vicentín tras su experiencia en Japón: “Fue increíble, la temporada que más disfruté”

Luciano Vicentín, de descanso en su Paraná natal, se refirió a su experiencia en el vóleibol de Japón.

Luciano Vicentín descansa unos días en Paraná para poner el foco en la selección argentina, tras lo que fue una extensa temporada en el vóleibol de Japón. “La verdad que fue algo transformador, la verdad que fue increíble para mí disfruté mucho la temporada, quizás la temporada que más que más disfruté a nivel vida, a nivel juego”, expresó en relación a su año en la competición nipona.

Y agregó en declaraciones a Canal 11: “Quise salir de mi zona de confort para ir otro lado y entré en una nueva zona de confort, me parece”, sostuvo. Además, destacó que el voleibol japonés le permitió incorporar herramientas técnicas y de velocidad que son características propias del juego asiático.

En relación al certamen asiático, manifestó: “La liga va en ascenso. La verdad que los clubes estructuralmente son muy buenos, creo que estructuralmente es de lo mejor”, afirmó al comparar la organización japonesa con otras experiencias europeas.

El jugador también se mostró sorprendido por la convocatoria que tiene el vóley en Japón. Según relató, incluso los partidos de fase regular convocan miles de personas. “Nosotros jugamos con 10.000 personas, otros equipos llevan 14.000 personas”, comentó. Para un deporte que fuera de algunos países no suele movilizar grandes multitudes, el fenómeno japonés llamó poderosamente su atención.

Pero más allá del aspecto deportivo, el principal desafío estuvo en la vida cotidiana. Vicentín reconoció que los primeros meses fueron difíciles debido al idioma y a las diferencias culturales. “Vos llegás ahí y no entendés nada”, recordó entre risas.

Para resolver cuestiones simples como ir al supermercado o tomar un taxi, el jugador utilizaba traductores automáticos desde el celular. “Tenés que estar sacándole foto” a los productos, explicó al contar cómo intentaba identificar alimentos o ingredientes.

Sobre la selección

Tras cerrar la temporada en Asia, Luciano Vicentín ya piensa en la selección argentina. El objetivo principal del año será conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos, con el Sudamericano como gran meta inmediata. “El objetivo principal sería ganar el Sudamericano”, afirmó sobre el torneo que se disputará en Brasil y que puede otorgar el boleto olímpico.

El jugador también anunció que el seleccionado disputará un amistoso frente a Bulgaria en Rosario, una oportunidad cercana para que el público de la región pueda acompañar al equipo. Además, aseguró que el grupo atraviesa una etapa de renovación y crecimiento, tanto en nombres como en funcionamiento colectivo.

En lo personal, Vicentín contó que viene realizando un fuerte trabajo psicológico desde hace dos años, especialmente después de los Juegos Olímpicos de París. “Empecé a trabajar mucho la parte mental”, explicó. El receptor punta reveló que actualmente trabaja con el psicólogo deportivo Gustavo Ruiz y aseguró que ese acompañamiento cambió su carrera. “Soy otro atleta desde que trabajo con él”, afirmó con contundencia.