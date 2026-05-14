“Retornando a la normalidad”: Milei y Caputo celebraron la desaceleración de la inflación en abril

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, apelaron a sus redes sociales para destacar el 2,6% de inflación de abril. El indicador oficial registró la primera desaceleración después de 10 meses de tendencia alcista.

“Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, escribió Milei en su cuenta oficial de X.

En tanto, Caputo, ponderó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojó la cifra “más baja en cinco meses” y sumó que "La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre".

“Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, añadió el titular del Palacio de Hacienda.

En tanto, el jefe de la cartera económica planteó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), “relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual”.