Básquet: Recreativo le ganó a Gimnasia y se ilusiona con la clasificación

Recreativo logró una buena victoria ante su gente y se ilusiona con avanzar de fase en la Liga Federal de Básquet.

Recreativo Bochas Club superó por 83 a 72 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. En su gimnasio, el Bochas logró una buena victoria frente a un rival directo en la lucha por meterse en la siguiente fase del campeonato.

Recre tuvo que trabajar y mucho para derrotar a un oponente aguerrido y que también necesitaba ganar para sumar chances de clasificación. En esta oportunidad, el Bochas no dependió tanto del goleo de Alan Guanco, sino que repartió muy bien el protagonismo.

Es así que Lucio Frávega terminó con 20 puntos, su hermano Francisco anotó otros 15 tantos, Juan Krapp y Facundo Buffa registraron 13 unidades y Facundo Mackinnon 11 puntos. En la visita, Tomás Gómez firmó 19 tantos.

Con este triunfo, Recreativo llegó a los 14 puntos en la tabla y comparte puesto con Rivadavia, Sionista y Gimnasia, todos detrás del líder Urquiza de Santa Elena.

Ahora Recreativo volverá a jugar el 22 de mayo cuando se enfrente a Sionista en duelo de paranaenses, consigna Paraná Deportes.