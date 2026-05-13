Convocan a participar del plan de Uso Público del Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

El plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay se presentará el 15 de mayo a las 16 en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía.

Este 15 de mayo a las 16 se realizará un encuentro abierto a la comunidad para presentar el plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. El espacio aporta a la organización y regulación de actividades recreativas, turísticas y educativas que se pueden desarrollar dentro del parque para promover su disfrute y garantizar la conservación del ecosistema. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía, ubicado en la esquina de las calles N° 10 y N° 7. Quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente, consignó el portal del gobierno de Entre Ríos.

El plan de Uso Público que se presentará fue elaborado considerando las opiniones y sugerencias que aportó la comunidad en la instancia de consulta pública realizada durante los primeros días de mayo. Es un documento que define la planificación y el ordenamiento de las actividades que vecinos y visitantes pueden realizar dentro del parque, como el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el senderismo y el trekking, el campamentismo y la recreación, los deportes no motorizados -como el kayakismo y los náuticos, el ciclismo, la natación y el pedestrismo-, la educación ambiental, los voluntariados y la interpretación del patrimonio natural y cultural.

El intendente de Colonia Elía, Ramón Barrera; el gobernador, Rogelio Frigerio; Gilbert Butler (de Butler Conservation); y Martín Méndez (director regional para el Cono Sur de WCS). El 25 de noviembre 2024 en el acto por el cual la Provincia recibió por parte del filántropo Butler la escritura de 2.965 hectáreas fundacionales del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.

El uso público debe ser de bajo impacto ambiental, en línea con los objetivos y valores de conservación del área, para prevenir impactos negativos y asegurar la integridad ecológica del territorio, destacó el portal del gobierno provincial.

Esta instancia de participación ciudadana es convocada por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Entre Ríos; la Coordinación del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay; y la Municipalidad de Colonia Elía como representantes de la Comisión Ejecutiva de Manejo del área protegida; y por las organizaciones WCS Argentina y Banco de Bosques, como integrantes de su Comisión Asesora Local.

El enlace para inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczay-IUz_DK5kjwAOuwxLgh2v_Wjq97AAmY8qNoF_sBD1mFw/viewform?pli=1