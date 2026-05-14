El universo de "El Padrino" se amplía con una nueva novela

Penguin Random House anunció la próxima publicación de Connie, una nueva novela original de la serie de "El Padrino".

El libro, que se publicará bajo el sello de Random House en otoño de 2027, será escrito por la autora Adriana Trigiani en colaboración con los herederos de Mario Puzo.

Puzo publicó El Padrino en 1969, dando inicio a lo que se convertiría en una brillante serie de novelas sobre la familia criminal Corleone. El autor publicó un segundo libro, El Siciliano, en 1984, antes de su muerte en 1999. Las novelas adicionales de la serie, El Padrino Regresa (2004) y La Venganza del Padrino (2006), fueron escritas por Mark Winegardner, mientras que la precuela La Familia Corleone (2012) fue escrita por Edward Falco.

Los libros de Puzo sirvieron de inspiración para la aclamada saga cinematográfica de El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola.

Cómo será Connie, la nueva novela de El Padrino

Connie reinterpreta los sucesos de El Padrino desde la perspectiva de Constanzia “Connie” Corleone, la única hija de Don Vito Corleone. Talia Shire interpretó a Connie en las películas.

“Buscábamos a alguien que contara la historia desde una nueva perspectiva”, declaró Anthony Puzo, hijo y albacea de Mario, en un comunicado compartido por el portal People. “Adriana quedó impresionada cuando le dije que el personaje de Vito Corleone estaba basado en mi abuela”.

“Hablamos de cómo las mujeres dirigían nuestras familias, pero entre bastidores. La visión de Adriana para la vida de Connie nos dejó a todos impresionados”, continuó. “Estoy muy contento y emocionado de tenerla a bordo”.

"Connie es una novela sobre cómo una mujer lucha por abrirse camino en un mundo que ya ha decidido quién es, qué representa y cómo debe ser tratada", dijo Trigiani, nieta de inmigrantes italianos. "Quienes subestimaron a Don Vito Corleone y a Michael Corleone lo hicieron mal. Lo mismo ocurrirá con Connie Corleone".

Fuente: Ámbito.