Legisladores del PJ recibieron a gremios de la Multisectorial y cuestionaron la reforma previsional

Diputados y senadores del bloque justicialista mantuvieron este jueves una reunión con los gremios que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en medio de la creciente preocupación por el proyecto de reforma previsional que el gobierno provincial enviaría próximamente a la Legislatura.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del bloque de diputados de Más Para Entre Ríos, Laura Stratta, y por el titular del bloque justicialista en el Senado, Marcelo Berthet. Durante la reunión, representantes de sindicatos y organizaciones de trabajadores activos y jubilados expresaron su inquietud por el eventual contenido de la iniciativa impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio.

Según se informó tras el encuentro, los legisladores opositores se comprometieron a rechazar cualquier proyecto que implique una vulneración de derechos previsionales o laborales. “No vamos a acompañar ninguna reforma que afecte a trabajadores activos ni a jubilados”, transmitieron durante el intercambio con los gremios.

Reclamos por falta de información

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el cuestionamiento a la falta de información oficial respecto del contenido de la reforma previsional. Los dirigentes gremiales y legisladores señalaron que, hasta el momento, no conocen el texto del proyecto que prepara el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, desde los bloques justicialistas indicaron que tampoco obtuvieron respuestas a los pedidos de información realizados al gobierno provincial sobre los alcances de la iniciativa.

La preocupación sindical se da en un contexto de creciente tensión entre distintos sectores estatales y la administración provincial, luego de que comenzaran a trascender versiones sobre posibles modificaciones en el sistema jubilatorio entrerriano.

“La agenda urgente es otra”

Durante la reunión, los legisladores opositores también plantearon diferencias respecto de las prioridades políticas del oficialismo provincial. Mientras el gobierno avanza con una eventual reforma previsional, desde el peronismo señalaron que las urgencias actuales de Entre Ríos pasan por otros temas.

Entre ellos mencionaron la situación alimentaria y la crisis de salud mental que atraviesan miles de entrerrianos.

“La reforma previsional forma parte de la agenda del oficialismo, pero para nosotros la agenda urgente tiene otros componentes”, expresaron durante el encuentro.

Participación de diputados y senadores

Además de Stratta y Berthet, participaron de la reunión las diputadas Silvia Moreno, Andrea Zoff, Silvina Deccó, Lorena Arrozogaray y Claudia Silva.

También estuvieron presentes los diputados y senadores Sergio Castrillón, Yari Seiler, José María Kramer, Enrique Cresto y Juan Diego Conti.

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones viene realizando distintas acciones públicas y reuniones políticas para advertir sobre las consecuencias que podría tener una modificación del sistema previsional provincial.