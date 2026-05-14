Entre Ríos fue la sexta provincia con más visitas al Hot Sale 2026

Entre Ríos se ubicó entre las provincias con mayor nivel de participación en el Hot Sale 2026 y alcanzó el sexto lugar nacional en cantidad de visitas al sitio oficial del evento de comercio electrónico más importante del país. El dato surge de los primeros balances difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que destacó además un crecimiento general del consumo online, descuentos récord y un fuerte predominio de las compras realizadas desde teléfonos celulares.

La provincia quedó detrás de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán en el ranking nacional de tráfico hacia la plataforma oficial del Hot Sale, consolidándose como uno de los distritos con mayor interés en las promociones y ventas digitales.

La edición 2026 del evento se desarrolló entre el 11 y el 13 de mayo y contó con más de 800 empresas participantes, entre grandes cadenas, pymes y emprendimientos. Según CACE, el 48 por ciento de las firmas participantes fueron pequeñas y medianas empresas, mientras que cerca del 30 por ciento pertenecían al interior del país.

Uno de los datos más destacados fue el nivel de descuentos: el promedio general alcanzó el 34 por ciento, el más alto de los últimos ocho años y cuatro puntos superior al registrado durante el Hot Sale 2025.

Millones de usuarios y récord de tráfico

Durante la primera jornada del evento se registraron 5,6 millones de usuarios acumulados en el sitio oficial y un pico de 423 mil usuarios simultáneos durante la noche del lunes, una cifra récord para este tipo de iniciativas.

Las categorías más buscadas fueron electrodomésticos, indumentaria, viajes, muebles, maquillaje y las denominadas “megaofertas”. En paralelo, los mayores descuentos promedio se detectaron en servicios y productos varios, salud y belleza, hogar y decoración, bebés y niños, y motos y autos.

Los informes privados coinciden además en que el consumidor argentino muestra una conducta cada vez más racional y planificada: compara precios con anticipación, utiliza herramientas para monitorear rebajas reales y prioriza las compras en cuotas.

Facturación multimillonaria

Los primeros balances comerciales también mostraron números de fuerte impacto económico. Según datos de Tiendanube relevados sobre más de 75 mil tiendas online, durante las primeras 24 horas del Hot Sale se facturaron más de 20.200 millones de pesos.

En ese mismo período se concretaron casi 173 mil ventas y se comercializaron 358 productos por minuto. El ticket promedio rondó los 117 mil pesos.

La categoría de Electrónica y Tecnología fue una de las de mayor crecimiento, con una suba interanual del 12,5 por ciento y un ticket promedio superior a los 225 mil pesos por operación.

El celular domina las compras

Uno de los fenómenos más marcados del Hot Sale 2026 fue la consolidación del teléfono móvil como principal canal de compra. Entre el 77 y el 80 por ciento de las operaciones fueron realizadas desde celulares, según distintos relevamientos.

También se registraron nuevos hábitos de navegación y consumo. Los horarios de mayor actividad fueron la madrugada, el mediodía y especialmente cerca de las 23 horas, cuando se produjo el pico máximo de tráfico.

Críticas por promociones engañosas

Como ocurre cada año, el evento también generó cuestionamientos en redes sociales y foros de usuarios. Numerosos consumidores denunciaron supuestas promociones engañosas y remarcaron que algunos productos habían aumentado de precio previamente para luego simular descuentos durante el Hot Sale.

Incluso crecieron las herramientas digitales independientes que permiten rastrear historiales de precios y verificar si las ofertas son reales.

Pese a esas críticas, las primeras cifras muestran que el Hot Sale 2026 volvió a consolidarse como uno de los principales motores del comercio electrónico argentino, con fuerte impacto federal y una participación destacada de provincias como Entre Ríos.