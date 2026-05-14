Se celebrará La Noche de las Librerías con figuras destacadas de la literatura y el periodismo

Este viernes de 19 a 23, en Concepción del Uruguay, nueva edición de la Noche de las Librerías.

La literatura volverá a ocupar las calles y los espacios culturales de Concepción del Uruguay este viernes, cuando se desarrolle una nueva edición de La Noche de las Librerías, una propuesta que en pocos años logró consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad.

Desde las 19 y hasta las 23, librerías, bibliotecas y espacios culturales abrirán sus puertas para recibir charlas, presentaciones, música en vivo y encuentros con autores y periodistas de relevancia nacional. Con entrada libre y gratuita, la iniciativa busca promover el vínculo entre lectores, escritores y libreros, además de revalorizar a las librerías y bibliotecas como espacios de encuentro y construcción colectiva.

Organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, la actividad volverá a transformar el centro uruguayense en un gran corredor cultural, con mesas de libros sobre las veredas, recorridos literarios y propuestas para públicos diversos.

Uno de los momentos más esperados será la participación de la escritora entrerriana Selva Almada, considerada una de las voces más importantes de la literatura argentina contemporánea. Nacida en Villa Elisa, Almada construyó una obra profundamente ligada al paisaje y a la identidad del litoral, con novelas como "El viento que arrasa" y "No es un río", traducidas a distintos idiomas y reconocidas internacionalmente. La autora llegará a la ciudad luego de su paso por la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para compartir un encuentro con lectores en la Librería Mala Palabra.

También formará parte de la programación el periodista e historiador Daniel Balmaceda, conocido por sus libros sobre curiosidades y episodios poco conocidos de la historia argentina. Su estilo accesible y atravesado por el humor logró acercar el pasado nacional a miles de lectores.

La jornada contará además con la presencia del periodista Facundo Pastor, quien brindará una charla sobre periodismo y actualidad; del psicoanalista y escritor Luciano Lutereau, uno de los autores más leídos de los últimos años en torno a vínculos y vida cotidiana; y del periodista de investigación Daniel Enz, director de ANÁLISIS, quien presentará su libro "Las Torturas del Convento".

La literatura entrerriana también tendrá un espacio destacado con la participación de Belén Zavallo, autora y docente que viene consolidándose dentro de las nuevas voces narrativas de la región.

Además, la Orquesta Municipal Infanto Juvenil “Celia Tomasa Torrá” ofrecerá una presentación musical en la Biblioteca La Buena Lectura, sumando música en vivo a una noche atravesada por distintas expresiones culturales.

Programación

A las 19: Facundo Pastor en Librería Universal

19:15: Orquesta Municipal Infanto Juvenil “Celia Tomasa Torrá” en Biblioteca La Buena Lectura

19:30: Belén Zavallo en Biblioteca Popular El Porvenir

20:00: Luciano Lutereau junto a Verónica Buchanan en Librería Helvética

20:45: Daniel Balmaceda en calle España, frente a Librería Congreso y Librería Proa

21:30: Daniel Enz en Librería Birkat Elohym

22:15: Selva Almada en Librería Mala Palabra

Con entrada libre y gratuita, Concepción del Uruguay volverá a transformarse durante una noche en un gran corredor cultural donde los libros dejarán de ocupar solamente las estanterías para pasar al centro de la escena pública.