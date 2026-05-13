Concordia analizará medidas ante el posible impacto del fenómeno de “El Niño” en la región

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, convocó para el próximo lunes a las 10 a los integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE) para analizar el posible impacto del fenómeno de “El Niño” en la región y trabajar en estrategias conjuntas para su mitigación.

Durante el encuentro, desde la Municipalidad de Concordia se informará sobre las distintas obras y acciones que desde el inicio de la gestión se han venido realizando con el fin de reducir el impacto de precipitaciones intensas o eventuales crecidas del río Uruguay. También sobre la elaboración de un proyecto que el Municipio viene gestionando para buscar una solución de fondo al problema de las crecientes.

La convocatoria se hace en el marco de un posible escenario brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) donde advierte que las condiciones en el océano Pacífico señalan una transición hacia la fase cálida, con un 61% de probabilidad de que el fenómeno de “El Niño” comience a consolidarse a partir del trimestre mayo-julio y persista a lo largo del año.

Según los informes oficiales y reportes de consenso del Servicio Meteorológico Nacional eso implicaría la posibilidad de lluvias abundantes, precipitaciones superiores a lo normal en la región centro y norte de Argentina, lo cual podría impactar directamente a zonas como Concordia y el Litoral.

Fuente y foto: Ahora