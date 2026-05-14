Murió Martín Kloster, víctima de la explosión en Villaguay

Se confirmó este jueves el fallecimiento de Martín Kloster, uno de los trabajadores heridos en la explosión e incendio en el resto bar El Patio de Villaguay, el 27 de marzo, y que peleaba desde entonces por su vida. Se suma como segunda víctima fatal de aquel trágico accidente, luego del deceso de Lucía Karg.

La noticia fue comunicada por su familia y generó una profunda conmoción en la comunidad. Durante los últimos días, el estado de salud de Martín se había agravado considerablemente. Familiares, amigos y vecinos mantenían una intensa cadena de oración y también habían solicitado dadores de sangre debido al delicado cuadro que atravesaba.

La noticia de su fallecimiento causó un gran pesar entre quienes siguieron de cerca su evolución y acompañaron a la familia en este difícil momento, registró Delco Noticias.

Desde distintos sectores de la comunidad comenzaron a expresarse mensajes de acompañamiento, respeto y condolencias para sus seres queridos.

Sigue peleando por su vida el tercer lesionado de mayor gravedad en aquel siniestro, Nicolás.