Otra gran estafa: familias pagaron por viviendas que una empresa de Paraná nunca les construyó

El sueño de la casa propia se hizo añicos para varias familias de Paraná y alrededores que confiaron en la firma Mundo Steel Framing de la capital entrerriana. Lo que era ilusión se transformó en lágrimas, en reuniones que estuvieron llenas de promesas vacías. Hoy todos esperan que el Ministerio Público Fiscal (MPF) los ayude a frenar lo que consideran una estafa de gran magnitud. La situación es delicada porque hay familias que vendieron todo para alcanzar la vivienda propia y cumplieron con lo solicitado por el dueño de la firma, Marcelo Morcon.

El sueño de la casa propia es cada vez más complicado porque acceder a un crédito es prácticamente imposible. Las familias engañadas están desesperadas tras ver rotos sus sueños por parte de Mundo Steel Framing, cuya sede se encuentra en Avenida Almafuerte 446 de Paraná

Las historias de los afectados son muy similares. Algunos ya fueron a mediación, lo cual implica un gasto económico extra, y no encontraron respuestas. Otros ahora confían en la Justicia y ya se comenzaron a presentar denuncias penales. Aunque Fiscalía ya adelantó que algunas denuncias serán archivadas porque consideran que el camino del reclamo es el civil.

Pero hay personas y grupos familiares enteros que están en una situación muy crítica porque pusieron hasta el último centavo que tenían para llegar a lograr su casa y se quedaron sin nada.

Donde debería haber al menos una construcción, no hay nada.

Según los datos oficiales y públicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el titular de la empresa, Marcelo Morcon, tiene 68 cheques rechazados solo de este año y una deuda que hasta este 14 de mayo haciende a 105.344.944,55 pesos.

Todos apuestan a que haya una sanción penal. Hay familias a las que en Fiscalía les sugirieron contratar un abogado, pero los altos costos del Jus en Entre Ríos hacen que sea casi imposible. Hoy una entrevista inicial con un letrado está como mínimo 168.126,18 pesos. Luego, en caso de tomar la causa, el valor crece. Una realidad que demuestra que el acceso a la Justicia es limitado por los montos que hay que pagar.

Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) habló con Dante Leonángeli, damnificado y con denuncia penal en trámite, quien sostuvo: “Somos un grupo importante de gente damnificada que invirtió su ahorro de vida para tratar de tener una casa, y nos encontramos con la situación, donde lamentablemente vemos frustrado el sueño a partir de que no han cumplido con lo que uno había contratado. En mi caso, por ejemplo, yo firmé en julio del año pasado, hice una entrega, adelanté siete cuotas porque, a partir de la cuota siete, se empezaba la construcción de mi vivienda, y se entregaba a los 90 días hábiles, aproximadamente en diciembre o principios de enero pasado, cuando yo tendría que haber estado viviendo en mi casa. Lamentablemente, solo hay tierra compactada en mi terreno, no se alcanzó ni a hacer la platea. Ese es mi caso y el de muchísimos que hemos tenido esta situación.

—¿Hiciste la denuncia penal?

—En mi caso hay una denuncia penal, por supuesto, más allá de que antes de llegar a esta instancia tuvimos dos mediaciones con esta gente, principalmente con el señor Morcon, y nunca pudimos llegar a una solución. En realidad, lo que uno pretende, en el caso de mi familia, es conseguir que nos devuelvan el dinero porque, indudablemente, no hay nada de lo que se contrató. Nosotros firmamos un contrato mediante escribana también, pero absolutamente no se cumplió con nada de lo que de lo que se había firmado.

Luciana es otra de las damnificadas que brindó su testimonio a Cuestión de Fondo: “En mi caso, yo comencé en julio del año pasado, también firmé el contrato con tres millones y medio de pesos de entrega, y cuotas de 590.000 pesos, hasta que pudiese vender un departamento que tenía en Oro Verde, que era mi casa en ese momento. Ahí les hice una entrega en diciembre de 14.500 dólares. Supuestamente, comenzaban a construir ya en enero. Pasaron los meses, me decían que iban a empezar, siempre les estaba faltando algo. Yo quise confiar en que tenían mucho trabajo, por eso no comenzaban. Y la realidad es que hasta el día de hoy nunca tuve una respuesta”, lamentó.

En algunos casos, la empresa avanzó con la platea, en otros ni siquiera hicieron eso.

“Ya agoté todas las instancias con abogado, con ellos, que siempre me dicen lo mismo y no hicieron absolutamente nada. Dicen que quieren empezar a construir, pero yo les llegué a pagar 30.000.000 de pesos. Les pregunté qué habían hecho con esos 14.500 dólares que era para comprar materiales para mi casa, y no me respondió”, relató la mujer.

—¿Hay casos de vivienda inconclusa también que tienen otros damnificados?

—Sí, la mayoría está con viviendas que no sirven lo que les han hecho, o que no las terminaron, y si no lo terminás, después no sirve. En mi caso nada, ni siquiera me hicieron la platea, y perdí mi casa, perdí el departamento en el que estaba viviendo.

La historia de Maga, otra de las denunciantes es similar a la de otros hombres y mujeres que como ella hicieron un gran esfuerzo para poder tener una vivienda propia y dejar de apagar alquiler. “En abril de 2025 contratamos la construcción de una vivienda llave en mano, que según contrato debía entregarse en 90 días hábiles. Como parte de pago entregamos únicamente un Volkswagen Gol Trend modelo 2021, valuado en aproximadamente 18 millones de pesos. El resto del pago recién debía comenzar una vez finalizada y entregada la vivienda”, contó Maga.

Sin embargo, pasan los meses y la casa nunca fue entregada en las condiciones prometidas. “Empezaron las excusas, los incumplimientos y la falta de respuestas. Hoy seguimos sin una solución concreta y decidimos hacer la denuncia para que se investigue el caso y para que otras familias no pasen por lo mismo”, resaltó la mujer.

Angelo también habló con Cuestión de Fondo para intentar que su historia no se repita y que la justicia les dé una respuesta. “En junio de 2024 contraté a esta empresa para construir un departamento en planta alta arriba de la casa de mis padres. Entregué el 50% y el resto lo financié en 18 cuotas, las cuales terminé de pagar a fines de 2025. A pesar de haber pagado todo, la obra sigue sin terminar y hoy el departamento es inhabitable: falta instalación de agua, gas, aberturas y varias terminaciones básicas, incluso ni siquiera hay una escalera funcional para subir muebles o pertenencias”, precisó

El hombre aseguró que por las demoras la obra está dañada: “Hubo filtraciones de agua y la humedad afectaron la casa de mis padres. Nunca dejé de pagar las cuotas, envié carta documento que nunca respondieron y luego fuimos a mediación, donde se comprometieron a terminar la obra antes del 16 de mayo, pero no hubo avances. También ofrecieron una indemnización mínima de 2 millones de pesos en cuatro cuotas de 500.000 pesos, pero solo pagaron una. Hoy tengo una obra totalmente paga, abandonada y sin condiciones para vivir”.

Los relatos de los afectados son muy similares. Todos están aguardando que el Ministerio Público Fiscal avance con la investigación. Para muchos el trabajo del MPF es la única esperanza porque perdieron todo y la contratación de un abogado hoy en Entre Ríos es muy cara como consecuencia del incremento casi mensual del valor del Jus.