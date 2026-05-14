El gobierno nacional recortó 70% de los ATN para las provincias

En el marco de la decisión que profundizó los recortes sobre el gasto público, el gobierno nacional recortó el fondo de asistencia a provincias.

El gobierno nacional recortó unos $ 320.000 millones a las provincias. Es el equivalente al 70% de lo que les corresponde por el fondo que financia los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La medida forma parte del ajuste que adoptó por medio de una decisión administrativa publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial.

El ajuste de gastos alcanzó a 211 programas, entre ellos el número 19, denominado Relación con las provincias y desarrollo regional. Ese programa contempla mayormente el fondo de ATN. Si bien no son transferencias automáticas, como la coparticipación, el fondo se integra con el 1% de la recaudación de los impuestos coparticipables. Es decir, son aportes que hacen las propias provincias para atender emergencias.

Aportes provinciales

El fondo no se gasta enteramente. Últimamente está en un nivel de entre el 25% y el 30% y constituye una de las principales pujas del Poder Ejecutivo central con los mandatarios. El año pasado los gobernadores propusieron que sea repartido íntegramente. La negociación no prosperó, pero en realidad el reparto se hizo al revés: al final el dinero se lo quedó casi todo la Nación.

El director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, explicó que el programa general de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional tiene un presupuesto vigente de $ 578.200 millones. Dentro de ese programa, los ATN tenían un total de $ 569.400 millones. “Es más del 90% del programa”, explicó.

Calculó que si el fondo de ATN tenía asignados para este año $ 569.000 millones y ya se gastaron, quedaban $ 448.000 millones. Si a eso se le restan $ 320.000 millones del ajuste, quedan apenas $ 128.000 millones. “El recorte es del 70% respecto de lo que todavía se podía gastar”, concluyó.

Al respecto, el analista sostuvo que, si el gobierno mantiene el nivel de envíos del primer cuatrimestre, “quedarían fondos para unos cuatro meses más”.

Pegoraro no descartó que en algún momento el gobierno actualice el presupuesto por inflación y vuelva a sumar algo para las provincias, pero sin llegar a recuperar los $ 320.000 millones perdidos.

Caída de ingresos

Mientras tanto, los ingresos propios de las provincias no están bien del todo. De acuerdo con la consultora, en enero de este año tuvieron un crecimiento del 7,5% real interanual, pero luego cayó 0,5% en febrero y se desplomó 4% en marzo. “Esas dos caídas fueron las primeras desde marzo 2025, ya que en el resto de los meses de año las recaudaciones provinciales habían mostrado recuperación contra 2024”, señala Politikon Chaco.

En tanto, en el primer cuatrimestre las transferencias automáticas a provincias y CABA sumaron $ 21,9 billones, lo que marcó una caída de 5,7% respecto a igual período de 2025. Además, también quedan por debajo de igual período de 2023 (-12,8%), 2022 (-14,1%) y 2021 (-11,4%), y solo por encima de 2024 (+7,7%).