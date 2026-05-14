Fútbol: así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

River recibirá a Rosario Central en un partido que se jugará el sábado, a las 19.30, en Núñez.

Con los cuatro clasificados ya definidos, la Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves los días y horarios de las dos semifinales del Torneo Apertura. Este fin de semana se conocerán los dos equipos que irán por el primer título del año, que saldrán de los partidos entre River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano.

El Millonario, envalentonado tras haberle ganado 2-0 con autoridad a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, recibirá este sábado, desde las 19.30, a un Canalla que viene de eliminar a Racing en el alargue de un partido atravesado por el nerviosismo y las polémicas en el Gigante de Arroyito.

Un día después, el domingo a partir de las 17, el Bicho de La Paternal se cruzará con el Pirata cordobés. El equipo de Nicolás Diez sacó en cuartos de final a Huracán, tras jugar y batallar durante más de 120 minutos, mientras que el de Ricardo Zielinski sufrió menos la última fase: venció 2-0 a Unión en Barrio Alberdi.

Lo curioso es que los dos cruces de semifinales ya se habían dado en la tercera fecha de la fase inicial del Apertura. El 1° de febrero, River y Central se vieron las caras en Rosario y todo terminó en empate sin goles. Al día siguiente, Argentinos y Belgrano tampoco pasaron del 0-0 en el Estadio Diego Armando Maradona.