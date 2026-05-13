Preocupan los reiterados hechos de vandalismo en colectivos de Paraná: casi 50 unidades afectadas

Colectivos del transporte urbano de Paraná fueron atacados en los últimos días en distintos puntos de la ciudad, incluyendo un grave episodio en la cabecera Don Uva donde una unidad de la Línea L (interno 36) sufrió un principio de incendio tras el impacto de una botella con combustible en una de sus ruedas.

De acuerdo a información oficial, ya se registraron 49 unidades afectadas desde el inicio de la nueva concesión, de las cuales 30 corresponden a roturas de vidrios. “Si bien no hubo heridos, el nivel de violencia encendió alertas y el Municipio refuerza medidas junto a la Policía”, aseguraron.

En las últimas horas, se sumaron nuevos hechos que refuerzan la preocupación de las autoridades. El interno 10 de la Línea sufrió la rotura de un vidrio lateral en la intersección de Soldado Bordón y Hernandarias. El interno 203 de la Línea D registró un hecho similar en Río Gualeguay y Celia Torrá, sin transportar pasajeros.

Asimismo, el interno 04 de la Línea C presentó rotura de vidrio lateral en Héctor Maya y Don Bosco, y posteriormente otro episodio de iguales características en Caputto y Cavallo, también sin pasajeros a bordo. Por su parte, el interno 214 de la Línea L sufrió daños en Jorge Newbery y Zaragoza, mientras que el interno 104 de la Línea A registró un hecho similar en Jorge Newbery y Caputto.

A estos episodios se suma el caso del interno 110 de la Línea C, que sufrió la rotura de un vidrio en un hecho ocurrido sobre Avenida Almafuerte, a la altura del puente de hierro.

“Afortunadamente, hasta el momento no se han registrado pasajeros heridos, aunque el nivel de violencia y el número de colectivos afectados generan una lógica preocupación por la seguridad de quienes utilizan diariamente el transporte público y de los trabajadores del sistema”, indicaron desde la Municipalidad de Paraná.

Frente a este escenario, el Municipio viene articulando acciones conjuntas con las fuerzas de seguridad provinciales. En ese marco, autoridades de la comuna mantuvieron reuniones con el jefe departamental de Policía para coordinar medidas preventivas y reforzar controles orientados a evitar nuevos hechos de vandalismo y destrucción. Asimismo, se trabaja de manera permanente con vecinos y distintos actores de la comunidad para fortalecer el compromiso colectivo en el cuidado del transporte público, entendiendo que se trata de un servicio fundamental que pertenece y beneficia a todos los paranaenses.

“Desde el Municipio se reafirma la decisión de continuar acompañando todas las acciones necesarias para preservar el funcionamiento del sistema, garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores y sostener un servicio público indispensable para la ciudad”, finalizaron.