Este viernes será la reunión obligatoria para quienes deseen inscribirse en el Registro de Adoptantes

En el marco de la segunda convocatoria del año para personas interesadas en inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER), este viernes 15 de mayo, a las 14, se realizará en Villaguay el encuentro previo presencial obligatorio.

Hasta el mismo viernes hay posibilidad de confirmar la participación en la reunión, para lo cual se debe completar el formulario que está disponible en este enlace: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/preinscripcion. En caso de parejas, deben concurrir ambos integrantes.

Durante el encuentro, profesionales del RUAER brindarán información clara sobre la realidad de la adopción en Entre Ríos y en qué consiste la inscripción, la documentación a presentar, los requisitos y la evaluación interdisciplinaria de los y las postulantes. También será una oportunidad para despejar las dudas que puedan existir acerca de este instituto.

Posteriormente, desde el lunes 18 de mayo hasta el 2 de junio (10 días hábiles) inclusive estará abierta la inscripción propiamente dicha de esta segunda convocatoria del año del RUAER. Quienes concurran a la reunión en Villaguay estarán habilitados para presentar el Formulario de Inscripción y la documentación requerida por ley para integrar el Legajo.

Este trámite es exclusivo para personas residentes en la provincia de Entre Ríos. Toda la información referente al paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar, está disponible en la página web https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/inscripciones/

A la espera de una familia

Actualmente el RUAER se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 72 niños y niñas de entre 0 y 12 años y para 41 adolescentes de entre 13 y 17, lo que hace un total de 113.

La mayoría de ellos/as superan los 8 años y/o se encuentran dentro de un grupo de hermanos/as y cerca del 25% de ellos posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Consultas

Quienes deseen realizar consultas, pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o a través de mensajes por Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos – RUAER.