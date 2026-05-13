La salud y la jubilación no son privilegios, son derechos conquistados

El IOSPER se sostuvo, durante años, principalmente con el aporte de sus afiliados: trabajadores activos y jubilados que mes a mes financiaron el sistema con parte de su salario y la conducción del directorio obrero que democráticamente, cada cuatro años, se renovaba. Lo que se conoce o denomina como sistema solidario.

Sin embargo, cuando el Gobierno Provincial decidió apropiarse de nuestra obra social bajo el argumento del mal manejo de los recursos, el discurso cambió. De golpe, los problemas de IOSPER dejaron de ser un tema “de los afiliados” y pasaron a presentarse como un problema de todos los entrerrianos. Un recurso discursivo, un encuadre narrativo que tergiversa la realidad.

Ahora, con la Caja de Jubilaciones y el proyecto de Reforma Previsional que intentan imponer, el razonamiento del Gobierno es exactamente el contrario.

Se intenta instalar que la Caja representa una carga injusta para todos los entrerrianos y que, por ese motivo, sería necesario avanzar con un proyecto que ajuste derechos previsionales. Es decir, un ajuste que afectará tanto a quienes hoy están jubilados como a quienes mañana esperan jubilarse después de toda una vida de trabajo y aportes.

Entonces, surge una contradicción evidente.

Cuando se intervino IOSPER, el Gobierno transformó un sistema sostenido por sus afiliados en un problema “de toda la sociedad”. Pero ahora, frente a la Caja de Jubilaciones, usa ese mismo argumento para señalar a los jubilados y trabajadores como responsables de una situación que tiene raíces mucho más profundas: años de desfinanciamiento, decisiones políticas equivocadas, sumas no remunerativas que redujeron aportes y malas administraciones de distintos gobiernos.

No se puede cambiar el criterio según la conveniencia política del momento.

Los trabajadores y jubilados no somos privilegiados ni responsables de las crisis de los sistemas que sostuvimos durante décadas con nuestro esfuerzo.

Defender el IOSPER ayer y defender hoy la Caja de Jubilaciones no es defender privilegios. Es defender derechos conquistados.

(*) Carlos Zapata es secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Diamante.