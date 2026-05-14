Una de las orquestas de cámara más prestigiosas de Europa, Georgian Sinfonietta, se presenta en Paraná

La capital entrerriana recibirá este viernes un acontecimiento poco habitual para la escena cultural local: la llegada de la Georgian Sinfonietta, reconocida como la Orquesta de Cámara del Estado de Georgia y considerada una de las agrupaciones más destacadas de Europa del Este en el campo de la música clásica y barroca.

El concierto se realizará este viernes, 15 de mayo a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, marcando el debut de la prestigiosa formación georgiana en Paraná, en el marco de una gira internacional que acerca al público entrerriano una propuesta artística de nivel mundial.

Fundada en 2008 en Tbilisi, la Georgian Sinfonietta construyó rápidamente un fuerte reconocimiento internacional gracias a un repertorio que combina obras del barroco, el clasicismo y la música contemporánea, con un enfoque interpretativo de gran rigor técnico y sensibilidad sonora.

Uno de los aspectos que distingue a la agrupación es su especialización en interpretaciones históricamente informadas. Desde 2012, la orquesta incorporó instrumentos de época y se convirtió en pionera en ese tipo de ejecuciones dentro de la región del Cáucaso. Ese camino artístico derivó además en la creación del Festival Barroco de Tbilisi, un encuentro anual que consolidó a la Georgian Sinfonietta como referencia internacional en música antigua.

La relevancia de la visita también se explica por la trayectoria internacional de la orquesta, que se presentó en algunas de las salas más importantes del mundo, entre ellas el Konzerthaus de Berlín, el Concertgebouw de Ámsterdam y el Gran Salón del Conservatorio de Múnich. A eso se suma su participación en festivales europeos de gran prestigio y colaboraciones con figuras centrales de la música antigua como Jordi Savall, Jean Rondeau y Sergio Azzolini.

La presentación en Paraná aparece así como una oportunidad excepcional para acceder en vivo a una propuesta musical de excelencia internacional, poco frecuente en la programación habitual de la región. El concierto buscará además tender un puente entre la tradición musical georgiana y las corrientes más innovadoras de la interpretación europea contemporánea.

Las entradas para el evento se encuentran disponibles tanto de forma virtual a través de la plataforma gradatickets como en la boletería del teatro, en 25 de Junio 60.