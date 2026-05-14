“Es una vergüenza lo que pasa con los arbitrajes en Argentina”, disparó Flotta

En su columna de todas las semanas en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió en el comienzo a las polémicas que sacudieron a los partidos de cuartos de final del Torneo Apertura: “Realmente lo que están haciendo en el fútbol argentino es gravísimo”, disparó.

Y siguió: “La verdad es que Rosario Central no precisa de esa ayuda arbitral para ganarle a este Racing. La jugada clave de Maravilla (Martínez) está claro que no es para roja, Miramon, un rato más tarde en el Monumental, pega un codazo, levanta el brazo y solamente se sacaron amarilla. Antes, por una acción mucho menor porque Maravilla casi no lo toca, el árbitro no lo expulsa, Dóvalo llama desde el VAR y lo echa. Es gravísimo realmente”.

Por otra parte, Flotta aclaró que “el futbolista no puede entrar a la cancha condicionado por lo que pueda llegar a hacer un juez. La realidad es que es una vergüenza y no es la primera vez que ayudan a Rosario Central, de hecho le dieron un campeonato inventado hace un tiempo”.

Y amplió: “El tema es que Toviggino es de Rosario, ni más ni menos que la mano derecha del Chiqui Tapia”.

E inistió: “Rosario Central no precisa de esas cosas, de todos modos nunca vi una cosa así en la Argentina y lo peor de todo es que nadie dice nada. Hay un sector de la prensa que habla y otro que es cómplice que no dice nada”.

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