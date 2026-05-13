Rosario Central se lo dio a vuelta a un diezmado Racing y se clasificó semifinalista

La Academia rosarina se impuso 2 a 1 a la de Avellaneda en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central le ganó 2-1 a Racing y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos regulares, el Canalla se impuso ante la Academia, que terminó con nueve jugadores, en el alargue. De este modo, enfrentará al vencedor del duelo entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Rosario Central se convirtió en el tercer semifinalista del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Este miércoles, el equipo de Jorge Almirón se impuso 2 a 1 a Racing en el Gigante de Arroyito en tiempo suplementario y avanzó en un partido que tuvo polémicas, expulsiones y emociones varias.

Rodrigo Zaracho puso en ventaja a La Academia de Avellaneda a los 41 minutos del primer tiempo. Pero en el complemento, a los 20 del complemento, Gastón Ávila lo empató para el Canalla.

Cuarto de hora más tarde, Adrián Maravilla Martínez vio la roja de parte del árbitro Darío Herrera, tras una revisión en el VAR por un supuesto golpe en el rostro a un rival (Coronel). Y a los 6 del suplementario, Marco Di Césare vio la segunda amarilla y tuvo que irse antes de tiempo a los vestuarios.

En ese contexto, Enzo Copetti cumplió con la ley del ex (jugó en Racing) y anotó el 2 a 1 definitivo en el cierre del primer tiempo extra, cuando el cronómetro marcaba 16 minutos.

Un duelo caliente en Arroyito

Los primeros momentos del duelo se caracterizaron por la intensidad que mostraron ambos equipos, sobre todo a la hora de disputar los balones. Eso derivó en que las interrupciones por faltas fueran moneda corriente y las ocasiones de peligro inexistentes.

La primera ocasión tuvo lugar a los 28 minutos y fue favorable al Canalla. En el inicio, Enzo Copetti definió de manera defectuosa cuando quedó de frente al arco. Luego, tras un despeje fallido de la defensa de Racing y un nuevo centro desde la derecha, Agustín Sández definió con una tijera que se fue por arriba del travesaño.

La apertura del marcador llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Adrián Martínez bajó un centro desde la derecha, mandó el balón en la misma dirección que salió y ahí apareció Matías Zaracho para poner el 1-0 a favor de Racing con un toque exigido. La jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego de Maravilla, el cual fue descartado.

En el inicio del complemento, Ángel Di María habilitó a Copetti que sacó un centro rasante al corazón del área. Allí apareció Alejo Véliz para empujar el balón y mandarlo al fondo del arco con un taco. Sin embargo, el juez de línea anuló la jugada por fuera de juego. Pese a que la jugada fue revisada por más de cinco minutos, la decisión no se cambió.

A los 19 minutos de la segunda etapa, Gastón Ávila puso el 1-1. Luego de un tiro de esquina tirado en forma de centro cerrado, el central conectó con el parietal izquierdo y decretó el empate.

Antes de la media hora, Darío Herrera recibió el llamado de Pablo Dóvalo para que recibe una posible agresión de Maravilla Martínez sobre Emanuel Coronel. El juez consideró que se trató de un golpe artero con el antebrazo y decidió expulsarlo.

A diez del final, Cambeses salvó a Racing. Ignacio Ovando cabeceó dentro del área tras un centro y exigió una respuesta del arquero visitante. Pese a la superioridad numérica de Central y a las ocasiones que tuvo, los 90 minutos reglamentarios terminaron 1-1 y el partido fue a alargue.

En el inicio del tiempo suplementario, Marco Di Cesare le cometió una falta a Copetti sobre el sector derecho del ataque local y fue amonestado. El central ya cargaba con una amarilla y fue expulsado, dejando así a Racing con nueve jugadores, señala Infobae.

En el segundo tiempo del alargue, Marco Ruben ingresó en Central. El delantero, emblema del club, había jugado su último partido en diciembre de 2024, en lo que había sido su despedida. Sin embargo, el que rompió el empate fue Copetti que disparó cruzado y estableció el 2-1.