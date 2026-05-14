Liga Argentina de Básquet: con La Unión, están los cruces y fechas para las semifinales

La Unión de Colón viene de dejar en el camino a Santa Paula y ahora buscará hacer lo mismo ante San Isidro.

Finalizaron los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet y quedaron definidos los cuatro equipos que participarán de la anteúltima instancia de playoffs de cara al ascenso a La Liga Nacional. Los cruces se desarrollarán del 15 al 26 de mayo al mejor de cinco encuentros y La Unión de Colón enfrentará a San Isidro de San Francisco, con desventaja deportiva.

Lanús, San Isidro de San Francisco, La Unión de Colón y Gimnasia y Esgrima La Plata ganaron sus respectivos cruces y se metieron en la próxima instancia. Una vez definidos los protagonistas de lassSemifinales, el Departamento de Competencias de la ADC confirmó las fechas de ambas series, pactadas al mejor de cinco encuentros en cancha del mejor clasificado.

Lanús, que barrió a Villa San Martín por 3-0 y se mantiene invicto en estos playoffs, enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de bajar a Barrio Parque por 3-1 y ganar su segunda serie consecutiva sin ventaja de localía. De hecho, el Lobo es el único equipo en carrera surgido de la Reclasificación.

Del otro lado del cuadro se enfrentarán los últimos dos elencos en confirmar su lugar en semifinales. San Isidro, el único representante de la Conferencia Norte en la instancia, derrotó a Deportivo Viedma en cinco juegos y tendrá ventaja de localía sobre La Unión de Colón, que hizo lo propio ante Santa Paula de Gálvez también por 3-2. Ambos equipos están invictos en casa en estos playoffs.

La serie entre el Granate y el Lobo será la primera en comenzar, el 15 de mayo en el Antonio Rotilli de Lanús, y se extenderá, de ser necesario, hasta el 25 de mayo.

El cruce entre Los Halcones y el Rojo dará inicio un día después, el 16 de mayo en el Antonio Manno de San Francisco y de ser necesario, el quinto juego será el 26 de mayo. Los ganadores de cada llave accederán a la gran final por el Ascenso a la máxima categoría del básquet nacional.