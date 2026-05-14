Discapacidad: advierten por el aumento de demandas y destacan avances en inclusión laboral en Entre Ríos

El titular del Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos (Iprodi), Diego Vélez, analizó la situación actual del sector en la provincia y aseguró que las demandas vinculadas a discapacidad continúan en aumento en un contexto de fuerte debate nacional sobre prestaciones, pensiones y derechos. Además, destacó los avances en materia de inclusión laboral y valoró el proyecto que se discute en la Legislatura para crear un protocolo provincial de asistencia a personas con dificultades de comunicación.

En diálogo con el programa radial Un martillo para darle forma, por Radio Plaza

, Vélez sostuvo que “todo lo que tenga que ver con accesibilidad y derechos para las personas con discapacidad es bienvenido” y remarcó la importancia de ampliar la mirada sobre las distintas situaciones que atraviesa el colectivo.

El funcionario participó días atrás de una reunión en la Comisión de Salud del Senado provincial, donde comenzó a debatirse un proyecto impulsado por el senador Marcelo Méndez para establecer un protocolo de actuación ante emergencias o catástrofes destinado a personas con dificultades de comunicación.

Vélez explicó que el abordaje no debería limitarse únicamente a personas con problemas de comunicación verbal, como personas sordas o dentro del espectro autista, sino contemplar un universo más amplio: “También hay que pensar en personas con discapacidad mental, intelectual, sensorial o motriz. Muchas veces no se sabe cómo acercarse o cómo contener a alguien frente a una situación crítica”.

En ese sentido, indicó que uno de los ejes centrales será la capacitación de profesionales y agentes estatales para mejorar los mecanismos de abordaje y asistencia. “Las personas con autismo, por ejemplo, son muy sensibles a lo auditivo y necesitan formas específicas de contención”, señaló.

Capacitación y accesibilidad

Durante la entrevista, el titular del Iprodi recordó además que desde el organismo se viene trabajando en capacitaciones básicas en lengua de señas para personal de organismos públicos, fuerzas de seguridad y áreas de salud.

“Es desesperante tanto para la persona que quiere comunicarse como para quien intenta entenderla. Por eso empezamos a capacitar en lo básico para mejorar esa primera atención”, afirmó.

Vélez también destacó la posibilidad de avanzar en un Registro Único de Voluntarios para identificar familias donde viven personas con discapacidad y facilitar respuestas rápidas ante situaciones de emergencia o evacuación.

Más certificados y una demanda sostenida

Consultado por el escenario general de la discapacidad en la provincia, Vélez reconoció que la demanda continúa creciendo. “Siempre hay aumento cuando trabajás con sectores vulnerables”, sostuvo.

En particular, indicó que se registró un incremento en la solicitud de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), aunque aclaró que muchas veces esos certificados “no se activan”, es decir, no son utilizados posteriormente para gestionar prestaciones o beneficios.

El funcionario aprovechó además para aclarar diferencias que suelen generar confusión pública. Explicó que el certificado de discapacidad “no se entrega por una discapacidad visible en sí misma, sino por las secuelas que una patología deja en la vida cotidiana de una persona”.

“Hay patologías que no se ven. Una persona trasplantada o con tratamientos permanentes puede acceder a un certificado porque esa situación afecta su desenvolvimiento diario”, ejemplificó.

Asimismo, distinguió el CUD de las pensiones no contributivas: “La pensión se otorga por incapacidad laboral, no por discapacidad. Para eso existe el certificado médico obligatorio que determina si una persona puede o no trabajar”.

Auditorías y debate nacional

La discapacidad se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda pública desde el inicio de las auditorías nacionales sobre pensiones no contributivas. En ese marco, Vélez señaló que en Entre Ríos no se detectaron irregularidades en las auditorías realizadas hasta el momento.

“Las primeras auditorías fueron pocas y no encontramos anomalías”, aseguró, aunque cuestionó la metodología utilizada a nivel nacional y consideró que las provincias deberían participar más activamente de esos procesos.

“Los organismos provinciales son quienes conocen el territorio y tienen contacto directo con las personas”, afirmó.

Inclusión laboral: “Se está perdiendo el miedo”

Uno de los aspectos que Vélez destacó especialmente fue el crecimiento de oportunidades laborales para personas con discapacidad en los últimos años.

“Se está empezando a valorar la capacidad y no la discapacidad”, expresó. Según indicó, tanto el sector público como el privado comenzaron a mostrar mayor apertura para incorporar trabajadores con discapacidad.

“Todavía falta mucho, pero vemos que se está perdiendo el miedo a contratar personas con discapacidad. Y no hay nada más dignificante que trabajar”, sostuvo.

El titular del Iprodi remarcó además que las personas con discapacidad se desempeñan bajo las mismas leyes laborales que cualquier trabajador y que muchas veces las barreras son más culturales que reales.

El proyecto para crear un protocolo provincial

El proyecto que comenzó a debatirse en el Senado provincial busca establecer herramientas y procedimientos específicos para asistir a personas con dificultades de comunicación durante emergencias, catástrofes o situaciones críticas.

La iniciativa contempla capacitaciones, articulación con municipios, participación de Defensa Civil y equipos especializados en discapacidad y comunicación.

Desde el Iprodi adelantaron que acompañarán técnicamente la elaboración de la propuesta y que el objetivo será construir un protocolo amplio, que contemple distintas formas de discapacidad y accesibilidad en todo el territorio entrerriano.