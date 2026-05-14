Más cultura, más comunidad: se entregaron los subsidios del FEICA 2026 en Villaguay

Las propuestas abarcan distintas expresiones culturales y artísticas, desde talleres de percusión y folklore hasta poesía, historieta, cine mudo y proyectos vinculados a la inclusión social y comunitaria.

En el Centro de Convenciones, se realizó este miércoles la entrega de los decretos correspondientes al Fondo Económico de Incentivo a las Culturas y las Artes (FEICA) 2026, una herramienta impulsada por la Municipalidad de Villaguay para acompañar y fortalecer proyectos artístico-culturales con impacto comunitario.

El acto estuvo encabezado por el intendente Adrián Fuertes, junto a la secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes, Cecilia Revoredo; el director de Cultura, Andrés Ramón; y los integrantes del jurado: las concejales Pilar Jesús y Lina Galeano, además de representantes de instituciones educativas y culturales como Universidad Autónoma de Entre Ríos, Universidad Nacional de Entre Ríos y la Escuela Normal Superior “Martiniano Leguizamón”.

En esta edición se presentaron 20 proyectos, de los cuales 15 fueron seleccionados para recibir financiamiento como incentivo para su realización. Las propuestas abarcan distintas expresiones culturales y artísticas, desde talleres de percusión y folklore hasta poesía, historieta, cine mudo y proyectos vinculados a la inclusión social y comunitaria.

Proyectos seleccionados FEICA 2026

“El paisaje en la poesía entrerriana”, de Ana Bertinat

“Ritmando. Taller de percusión”, de Facundo Charchir

“Expresiones Sonoras charrúas”, de Javier Álvarez

“Ignacio Relata”, de Ignacio Farías

“Creados para crear”, de Jésica Gaillard

“Borges en Villaguay. Un diálogo abierto”, de Noel Garita

“Habitar desde las raíces”, de Galia Kohon

“Producción discográfica y ciclo de folklore regional”, de Lautaro Lazzarini

“Enhebrando inclusión y cultura”, de Agustina Lozano

“La música de los objetos”, de Martiniano Miño Haag

“Fomentando la historieta local”, de Juan Martín Monzón

“Taller de ensamble de percusión en Plaza Villa Pedro”, de Mirta Gabriela Pérez

“Expedición Tereré: De expedición en tu barrio”, de Natalia Rebosio

“Derecho a la palabra”, de Luisina Robles

“Nave sonora”, de María Vanesa Van Opstal

Desde el municipio destacaron que el FEICA representa “un compromiso de esta gestión para impulsar y acompañar propuestas artístico-culturales que tengan impacto en la vida de nuestra comunidad”, promoviendo el acceso a la cultura, la participación y el desarrollo de nuevos espacios de encuentro para los vecinos de la ciudad.