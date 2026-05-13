El emotivo encuentro de Ricardo Arjona con la fanática que había trabajado como seguridad del show

Ricardo Arjona subió al escenario a la fan que había trabajado como seguridad del show.

El reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona cumplió el objetivo de su intensa búsqueda sobre una fanática que había trabajado como guardia de seguridad en uno de sus conciertos en Buenos Aires y, finalmente, la invitó al escenario para dedicarle unos minutos.

El hecho ocurrió en el marco de la gira “Lo que el Seco no dijo”. El intérprete, que se presenta hasta el 25 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires, cumplió con su más reciente hazaña, que tuvo como protagonista a una joven que se volvió viral en las redes sociales porque cantó las canciones de espaldas y entre llanto.

Las imágenes llegaron hasta Arjona, que compartió la fotografía de la trabajadora y así, tras días de búsqueda, la mujer se presentó en el show: “Hoy la invitamos y nos vio de frente. Ahora pregunté a dónde estaba, me dijeron que aquí cerca”, inició el cantante en medio del show.

A continuación le habló a su admiradora desde las tablas: “Linda, mira, te tocó verlo de cerca. Yo te quiero traer pa’ acá, te quiero cantar aquí ‘Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar (...)’ —entonó la estrofa a capella—”.

Por último, Arjona pidió que el personal de empleados acompañara a la fanática hasta el escenario, lo que finalmente terminó con ambos abrazados sobre las tablas, mientras el artista le dedicó dicha canción entre calidez y complicidad.

El compilado fue compartido por el intérprete y escribió: “Cosas que pasan. De miembro del cuerpo de seguridad de la arena y de tener el concierto a sus espaldas mientras cantaba, a ser nuestra invitada de honor. Una belleza”.

Fuente: Noticias Argentinas.