Fuertes: “El peronismo tiene una oportunidad si participan todos en una interna y corregimos los errores”

En una extensa entrevista en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el intendente de Villaguay, Adrián Federico Fuertes, trazó un diagnóstico severo sobre la realidad social y económica de Entre Ríos, cuestionó la fragmentación política y reclamó acuerdos amplios entre oficialismo y oposición para evitar un mayor deterioro institucional y social. El dirigente peronista combinó crudeza descriptiva, lectura política y una defensa enfática de la necesidad de abrir el peronismo a una competencia interna amplia, responsable y generosa de cara a 2027.

Fuertes reconoció que el agravamiento de la pobreza se volvió inocultable en las ciudades más grandes de la provincia. Aunque aclaró que en Villaguay no existen personas en situación de calle por la escala de la ciudad, sostuvo que el fenómeno ya golpea con fuerza en otros centros urbanos. “Veo cada vez más pobreza, cada vez más gente buscando comida en la basura”, lamentó. Luego añadió que la crisis también impactó de lleno sobre el acceso a la vivienda: “La gente ni siquiera piensa en poder financiar su vivienda. Las herramientas del Estado para construir una vivienda desaparecieron”, reprochó a la gestión nacional y provincial.

Durante la entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el intendente evitó reducir el problema a una disputa partidaria y aseguró que “no es una crítica política”, sino una constatación visible incluso para sectores oficialistas. “Creo que los mismos dirigentes del oficialismo lo saben”, ejemplificó.

También fue más allá y advirtió sobre un posible agotamiento de la confianza ciudadana en el sistema democrático. “Este callejón conduce a un solo lugar, que es un lugar trágico para la sociedad: el descreimiento de la sociedad en la democracia como solución a los problemas”, advirtió a manera de reflexión. En ese marco, reclamó una “mesa de resolución de problemas” integrada por oficialismo y oposición, capaz de trascender las disputas electorales.

Al abordar la relación entre el gobierno provincial y los municipios opositores, Fuertes negó una ruptura institucional con la gestión de Rogelio Frigerio. “Si me comunico por lo que necesito y no me atiende, les mentiría”, indicó. También sostuvo que mantiene diálogo con funcionarios provinciales y defendió la cooperación política como una práctica valorada por la sociedad. “Si hay algo que la gente valora es cuando los políticos de diferentes partidos se juntan”, aseguró.

Como ejemplo, relató experiencias de cogobierno local en Villaguay junto a concejales opositores. “Nosotros a esa práctica la llevamos adelante”, señaló, al describir delegaciones institucionales compartidas y políticas culturales articuladas entre distintos sectores políticos. “No digo que sea la panacea, pero a nosotros no nos ha ido mal”, resumió.

La parte más extensa de la entrevista estuvo dedicada a la crisis interna del peronismo. Fuertes reclamó abrir las estructuras partidarias y habilitar la competencia interna sin restricciones burocráticas. “Estoy absolutamente convencido de que hay que abrir la interna y todos tienen que participar”, afirmó. Consideró que el justicialismo todavía conserva dirigentes competitivos y mencionó como posibles referencias provinciales a José Eduardo Lauritto, Guillermo Michel, Rosario Romero, Juan José Bahillo y otros dirigentes provinciales.

“El peronismo tiene una oportunidad corrigiendo los errores”, sostuvo. Pero también advirtió sobre el riesgo de clausurar la competencia interna. En ese sentido, cuestionó con dureza maniobras que -según planteó- buscaron fragmentar al justicialismo utilizando partidos aliados del oficialismo. “Tomá, acá tenés este partido que es de la coalición oficialista, úsalo para dividir al peronismo”, ironizó al recordar lo sucedido en las últimas elecciones.

Fuertes también abordó el impacto político de las causas judiciales que involucran a dirigentes peronistas. Reconoció que esos procesos tuvieron costos electorales. “Perdimos la elección del 2021, perdimos la elección del 2023 y perdimos las elecciones del 2025, por varias cosas y quizás esas fueron algunas”, admitió. Sin embargo, defendió la presunción de inocencia y remarcó que muchos de los dirigentes que imagina como parte de una futura oferta electoral “no tienen denuncia” ni procesos judiciales en trámite.

En el plano nacional, el intendente reveló afinidad con Axel Kicillof, aunque aclaró que las definiciones presidenciales deberán resolverse colectivamente dentro del peronismo. “Sí me gusta el perfil de Axel”, confió y valoró su gestión en la Provincia de Buenos Aires “en una situación tan tremenda”.

Sobre el futuro electoral entrerriano, Fuertes consideró probable un adelantamiento de las elecciones provinciales y la eliminación de las PASO. Frente a ese escenario, insistió en que el peronismo deberá prepararse “para el peor escenario” y fortalecer su unidad interna. “Yo trabajo todos los días de mi vida para eso”, concluyó.

- ¿Qué es lo más duro que le ha tocado ver en estos dos años de gestión? Lo decimos respecto de la de la agudización de la realidad social. Es duro lo que se está viendo. No sabemos cuánto le pasa en Villaguay, pero en Paraná, en Concordia, en Gualeguaychú las imágenes son cada vez más duras.

-Bueno, sí, y lo que realmente me ha impactado muchísimo, es la gente que duerme en los escaparates, en las tiendas tapados con cartones en la Capital Federal.

-Pero, nos referimos a la provincia.

-En la ciudad de Villaguay no hay gente en situación de calle, pero es por la escala de la ciudad. Pero, podría verla. Se ve un aumento, y sí en las ciudades más grande veo cada vez más pobreza, cada vez más gente buscando comida en la basura. Pero, no es solo eso: la pobreza extrema. Lo vemos con el tema de la vivienda. Eso está cada vez más lejos de la de la gente. Ya la gente ni siquiera piensa en poder financiar su vivienda. Las herramientas del Estado para construir una vivienda desaparecieron. Tanto del Estado nacional como del provincial y el impacto que hay sobre la construcción de viviendas es mínimo. Y ni hablar que el 80% de la población no puede ni pensar en construir una vivienda. Solo las capas más altas de la sociedad y también está pasando con el consumo, con los salarios, con todo. Y no es una crítica política lo que estoy diciendo. ¡Es evidente! Creo que los mismos dirigentes del oficialismo lo saben.

-No habría que repensar entre el oficialismo y la oposición para comenzar a juntarse juntarnos un poco para ver cómo se sale adelante. Porque es muy grave lo que está ocurriendo. Lo que se está viendo no se ha visto desde el ´83 a la fecha.

-Se impone esa idea. A mí me parece que este callejón conduce a un solo lugar, que es un lugar trágico para la sociedad, que es el descreimiento de la sociedad en la democracia, como una solución a los problemas y a la evolución de la gente. Recién los escuchaba en el punteo de los temas, el tema de Hif Global en Paysandú. Ahí hubo también un error primigenio. Hay un organismo binacional, muy bien dotado de su infraestructura y su sueldo, que tendría que haber necesariamente tenido una intervención primaria en la negociación bilateral de los países para ese tipo de cosas, porque hay una administración conjunta del agua del río Uruguay.

-Se refiere a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

-Claro. Sin embargo, ahora están pidiendo cuál ha sido la intervención de la CARU, que tendría que haber tenido una intervención previa y un acuerdo binacional para que la planta desde su nacimiento hubiera estado ubicada en un lugar que no genere rispideces entre dos pueblos hermanos y entre dos ciudades hermanas como lo son Colón y Paysandú. Todo eso hay que reverlo, y coincido con ustedes que, si no hay un lugar de trabajo conjunto que vaya más allá de las disputas circunstanciales electorales que van a pasar siempre -que tienen cada 4 años-, me parece que hay que generar una mesa de resolución de problemas que a la gente le sirva.

-Bueno, pero nadie levanta la mano. En la dirigencia política nadie levanta la mano y dice: ¿nos podemos sentar a hablar? No los vemos, es como que cada uno sigue por su andarivel.

-Creo que esto es una responsabilidad del presidente y de los gobernadores de cada una de las provincias. Y de quienes tenemos buena voluntad. Particularmente, tengo diálogo y unas ganas de trabajar en conjunto para salir adelante permanente. Porque la verdad que todos los días las cosas están complicadas.

- ¿Cuánto hace que no hable con el gobernador?

-Hablamos en la reunión de intendentes. Pero, yo les mentiría si me comunico por lo que necesito yno me atiende. Y hablo con todos sus funcionarios. Con el último que hablé fue con (el secretario de Industria, Comercio y Minería de la provincia) Catriel Tonutti hace 24 horas.

-En el oficialismo dicen que, si suman a la oposición estarían demostrarían una debilidad en la tarea. Y la oposición dice algo parecido: si nos sumamos, le damos ideas al oficialismo; el oficialismo -que tiene la estructura del Estado- va a avanzar 10 pasos y nos va a dejar atrás. Hay un punto de discusión…

-Puede ser… pero, hay un error conceptual: porque si hay algo que la gente valora es cuando los políticos de diferentes partidos se juntan.

-Pero, a eso la mayoría de la dirigencia no lo entiende.

-Les cuento una anécdota. Está bien que siempre vuelvo a mi pago chico. Si ustedes ven, por ejemplo, todas las reuniones que se han hecho, por ejemplo, en el IAPV (Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda) de intendentes con autoridades; ustedes verán que de Villaguay fue una delegación que estaba conformada por el intendente y por los concejales oficialistas y opositores. Fuimos la única. Nosotros a esa práctica la llevamos adelante. Y, de hecho, hoy entregué muchísimos recursos -a través de una Ordenanza que sé si está en otros lados-, que es el Fondo de Incentivo a las Artes y a la Cultura. Parte del jurado son los concejales opositores, que entregaron es beneficio conmigo. En casi todo trabajamos en conjunto. No digo que sea la panacea para solucionar todos los problemas, pero a nosotros no nos ha ido mal. Y en Villaguay hay una ciudad donde a veces perdemos elecciones y en otras ganamos. Generalmente, nacionales o provinciales las perdemos, las locales las hemos podido ganar. Me parece una metodología válida y me parece que es lo que la gente está esperando.

. ¿Pero usted lo habla con los dirigentes de la primera línea del peronismo entrerriano? Lo habla con José Eduardo Lauritto, con Gustavo Bordet, con Adán Bahl, con Guillermo Michel.

-De este tema este tema puntual, no. Pero, de todos lo demás, sí.

- ¿Y qué le dicen?

-No digo de ir a resolver problemas juntos. Este tema puntualmente no lo hemos hablado, pero todo el resto de los problemas sí lo hemos hablamos y nos escuchamos. Y, bueno, tengo algunas posturas, por ejemplo, ante la situación del peronismo, estoy absolutamente convencido de que hay que abrir la interna y todos tienen que participar. Me parece absolutamente positivo… hoy vi a dos compañeros que han manifestado sus intenciones de ser gobernador. Eso dice dos cosas: una que el peronismo tiene dirigentes que quieren ser, y lo otro es que también a (Marcelo) Casareto y a Lauritto. Y lo otro es que ni Casaretto ni Lauritto son personas que no conozca la política. Y si quieren ser candidatos a gobernador, es porque están viendo lo mismo que veo yo. Y es que nosotros tenemos una posibilidad, si hacemos las cosas bien. Si dejamos participar a todos de una interna.

- ¿Usted no está de acuerdo con las sanciones que hubo?

-Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo. De hecho, uno de los miembros del Tribunal es de Villaguay. Sí estoy de acuerdo porque en la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción. A lo que me refiero, es que yo les puedo asegurar que si las listas que se presentaron y que no cumplieron con los requisitos de la Carta Orgánica los hubiéramos dejado participar, si hubiera habido una posibilidad de participar, sacaban los mismos votos que sacaban: la lista oficial iba a sacar el 90%, el otro iba a sacar 7% y el otro iba a sacar 3$. Exactamente lo que sacaron. Y hay que reformar la Carta Orgánica. Esta es una opinión humildemente personal, porque si nosotros le decimos a quienes quieren participar, que tienen que poner 10 avales. Van a presentar 9, y cuando aparezca alguien para decirles que eran 10, se van a ofender y se van a ir. Porque en realidad nunca querían participar. Lo que querían era irse. Y yo le quiero señalar, y esto hablando de la interna del peronismo y de la política, que hemos estado frente a un hecho inédito. Una de las listas que decía que no se lo dejó participar, pero en realidad no cumplieron con lo que decía la Carta Orgánica, utilizó ni más ni menos que un partido de la coalición oficialista. Se lo dieron (al sello del partido), como si le dieran un zapallo, digamos. Tomá acá tenés este partido que es de la coalición oficialista, úsalo para dividir al peronismo. Fue tan evidente, tan brutal, tan... No sé si se entiendo lo que estoy diciendo.

-Usted señala al sector de Héctor María Maya.

-Claro. Utilizó al Partido Socialista que es parte de la coalición oficialista y tiene un diputado en la provincia. Y no vi que hubieran hecho un congreso para separarse de la coalición oficialista y autorizando a prestarle el partido como una especie de alquiler. Entonces, lo que planteo en las reuniones, tengo la oportunidad de hablar, es que nos planteemos el peor escenario, donde vamos a sufrir las peores tropelías, y nos planteamos ese escenario. Y todo lo que lo que venga de mejor no importa, pero planteémonos ese escenario. Hablo mucho con los compañeros y no hablo solo con los dirigentes. Hablo con compañeros que son militantes de barrios. Hay que dejar participar en una interna. Hay que sacar todos los requisitos que podamos para que no los usen de pretextos para ofenderse y ser un instrumento del oficialismo. Porque eso va a pasar. Y otra cosa que me parece central. El otro día tuvimos una reunión de equipos técnicos en el Partido, donde estuvieron los presidentes de los bloques del Senado y de Diputados, el presidente de la Liga de Intendentes, la intendenta anfitriona de Paraná y las autoridades del Partido Judicialista. ¿Cuánto hace que el peronismo no se sienta con un sector de la ganadería en Entre Ríos? Y les dice que este es el proyecto del peronismo para su actividad económica. ¿Cuánto hace que el peronismo no se sienta con los arroceros o con los polleros de manera orgánica? No digo que no se sienten de vez en cuando a charlar cosas. Cuánto hace que el peronismo no plantea un plan de gestión sector por sector, que son cientos: la soja, el trigo, el arroz, el pollo, el arándano, el citrus, los corderos, los chanchos, las vacas, la diversidad de la economía entrerriana. ¿Cuánto hace que el peronismo no le ofrece eso a los entrerrianos? Si nosotros tenemos una interna virtuosa. Si presentamos un proyecto de gobierno y dejamos que, en una interna abierta, la ciudadanía entrerriana y los afiliados elijan quiénes van a ser los candidatos, yo no tengo ninguna duda que van a tener un prestigio enorme como lo tiene el doctor Lauritto, o como puede tenerlo Guillermo Michel, Rosario Romero, Damián Arévalos, Gustavo Bastián, y un montón de compañeros que tenemos y que son valiosísimos. Si pueden participar y luego ir todos juntos, creo que vamos a tener una oportunidad. Sobre todo, atendiendo a un deterioro enorme de todo lo que tiene que ver con lo social, pero también lo educativo, la discapacidad, la jubilación, el poder adquisitivo de los salarios. Eso va a generar la búsqueda de una alternativa. De nosotros dependerá que esa alternativa sea Myriam Bregman o el peronismo.

-El tema es que en medio hay otras situaciones…

-Perdón… le digo uno más que me olvidé: Juan José Bahillo estuvo conmigo en Villaguay y expresó su voluntad de participar. Me dio una enorme alegría. Mire, ya estamos hablando de tres candidatos que han sido ministros de Economía, senadores, presidentes municipales, con gestiones excelentes. Esa es la prueba que el peronismo se considera competitivo.

-La vez pasada hablábamos con el encuestador Jorge Majluff y ponía la situación económica, la realidad social y la corrupción en tercer término,. Creemos que la corrupción está en el tapete nuevamente por el caso Manuel Adorni, que es muy fuerte y que se sumó a lo de $Libra, entre otros hechos. El tema es que al peronismo se le vienen situaciones complejas desde lo judicial por determinados referentes en causas de corrupción. Y pareciera que ustedes lo quisieran poner debajo de la alfombra todo el tiempo, cuando es una realidad. Sergio Uribarri no está preso, pero está condenado en primera instancia, Pedro Báez está con prisión domiciliaria. Se vienen otros juicios como la causa “Contratos Trucho 1 y 2”. Hay toda una situación que afecta también a dirigentes del peronismo. Y a ustedes les cuesta hablar de ello.

-Ninguno de los dirigentes que les nombré tiene una sola imputación.

-Estamos hablando que está Urribarri, Bordet implicado en una causa judicial por enriquecimiento ilícito, y se lo puede afectar la causa Securitas de las coimas del Grupo Tórtul, que también puede tener otras derivaciones. Lo propio sucede también con Adán Bahl… hay varios referentes y dirigentes con peso en las decisiones. Nos referimos que son como contrapesos. Bahillo y Romero no tienen causa ni denuncias alguna; Lauritto puede estar implicado en la Causa Contratos Truchos 2 y tendrá sus explicaciones que dar. Por eso hablamos de contrapesos de la oferta electoral.

-Lo que les digo es lo siguiente: todas las personas del peronismo que tienen una causa judicial están a derecho. Los que yo les nombré, ninguno tiene alguna imputación. Y tengo la esperanza y la ilusión que mis compañeros se defiendan con su abogado defensor y demuestren su inocencia. Pero, ninguno de las personas que, de cara al futuro, son candidatos, tiene la más mínima posibilidad ni siquiera de tener una condena en primera instancia. Primero, no tienen denuncia. Sí reconozco que hay alguno de los que nombré que puede estar por el tema de Contratos Truchos 2, pero no hay ninguna persona, como ustedes recién hablaron… la doctora Romero, que vaya a enfrentar una compulsa electoral de cara a las elecciones el 2027, no tienen ninguna denuncia. Juanjo (por Bahillo), Rosario (por Romero), Lauritto, Casaretto, son personas que van a disputar. Aclaro que Rosario no me lo ha manifestado, pero a mí me encantaría, porque es una dirigente con un enorme nivel, lo mismo que “Guille” (por Guillermo Michel). No son personas que estén transcurriendo algún tipo de causa judicial y que nosotros -que estamos más abajo- los vamos a acompañar para generar una alternativa y que además esas cosas no vuelvan a pasar. Creo que es un costo que hemos pagado. Siempre digo: perdimos la elección del 2021, perdimos la elección del 2023 y perdimos las elecciones del 2025, por varias cosas y quizás esas fueron algunas. Tenemos estos referentes que van a ir a competir, y no queremos que nos hagan víctimas del pasado. Porque acá, hace (casi) 3 años que está gobernando (Javier) Milei y Frigerio. ¿Hasta cuándo van a seguir hablando… Y esas cosas están en el ámbito donde en la democracia se definan las cuestiones, que es la Justicia. Insisto, si nosotros generamos una buena selección de candidatos con participación, si nosotros generamos un proyecto en todas las áreas de la economía de la provincia y vamos a esos lugares a hablar con ellos… y tenemos buenos candidatos, vamos a tener una oportunidad… porque cada día que pasa, los problemas que no hemos tocado acá, pero también hay mucha tela para cortar: datos oficiales, más de 20.000 Pymes quebradas, cerca de 300.000 puestos de trabajo caídos. Nueve meses -ahora subió un poquito el último mes- 9 meses de caída de la actividad económica, de la caída del consumo. Aumentos salariales a los estatales por abajo de los índices de inflación. Esto nos lleva donde ya sabemos que nos lleva. Por eso digo, me parece que el peronismo tiene una oportunidad corrigiendo los errores, todos los errores. Los que ustedes estaban hablando, y otros que pesan más a la hora de que nos vuelvan a elegir. Por ejemplo, políticas de Vialidad, un papelón. Tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer un proyecto, y decir que a esto lo hicimos mal y lo vamos a corregir. Y otras que fueron buenas. Yo creo que hay una oportunidad, y que, de cara al futuro, me parece que hay que cambiar la actitud de la dirigencia, y entiendo que es importante de cara a la sociedad que empecemos a trabajar un poco más unidos, independientemente, de que seamos oposición y oficialismo. En Villaguay lo hago. Creo que el gobierno provincial siempre está presto al diálogo, habría que organizarse y trabajar en el tema juntos.

-Usted era un hombre de Sergio Massa en la provincia. Hoy, Casareto nos dijo en el programa de radio “A quien corresponda” que él va a militar por Axel Kicillof. Hoy por hoy dónde se ubica usted.

-En esta etapa no soy un libre pensador. La idea es decidirlo entre todos. Sí soy consciente de que Axel Kicillof es la persona que se perfila con más potencia electoral de cara a lo que viene. Y creo que el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, ha manifestado su vocación “de ser”. Pueden generar una síntesis entre ellos, también lo ha manifestado (Ricardo) Quintela. Lo vamos a decidir en conjunto. Yo formo parte. Antes, cuando fui candidato a gobernador, era mi propio jefe y trabajaba en la provincia para Massa. Hablo con él y tengo una excelente relación. Es más, creo que Massa es uno de los que opera también el tema de Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, articula relación con el kirchnerismo. Pro, no podría darles esa respuesta porque me siento parte de un grupo, de un equipo de trabajo, donde está el doctor Lauritto, Michel, Rosario Romero, “Beto” Bahl, Bordet y demás… y las decisiones las tomamos en conjunto. Sí me gusta el perfil de Axel, lo que ha dado en esa provincia compleja, haberla mantenido relativamente de pie en una situación tan tremenda, me parece un buen candidato.

-En ningún momento lo nombró a Enrique Cresto ni tampoco al ex intendente de Gualeguaychú Esteban Martín Piaggio, que eran referentes importantes. Piaggio nos ha dicho que quizás vaya nuevamente a ser candidato a intendente. Y Cresto no sabemos qué irá a hacer.

-No los nombré porque estábamos hablando de los que se perfilan con alguna intención de ser candidato a gobernador. Estuve en el cumpleaños de Enrique en Colonia Avellaneda. Estuve con él y con otros amigos compartiendo el cumpleaños de Enrique Cresto. No lo nombré, pero tengo una excelente relación y hablo permanentemente. Y con Martín (por Piaggio) lo mismo. Leí que quería ser candidato a intendente de Gualeguaychú. Y no lo he nombrado porque estábamos hablando de los precandidatos a gobernador, por llamarlo de alguna manera.

- ¿Qué pasa si adelantan las elecciones en la provincia? O sea, que se haga en junio del año que viene.

-Se los dije anteriormente. Nosotros tenemos que pensar que van a voltear las PASO y que van a adelantar (las elecciones). Nosotros tenemos que plantearnos el peor escenario y puede ser cualquier. Algunos compañeros en alguna reunión me han dicho, no, pero ya se ha manifestado desde el gobierno que ya tuvieron la oportunidad de sacar las PASO y no se sacaron. Bueno, nosotros tenemos que plantearnos que todas las cuestiones que se puedan hacer como fue en la última elección… no estoy hablando de nada nuevo… así como le dieron un partido para fracturar al peronismo, eso va a volver a pasar. Entonces, nosotros tenemos que armar. Y coincido que va a pesar muchísimo la palabra de Milei, nosotros tenemos que plantearnos el peor escenario: adelantamiento de las elecciones y que no haya PASO.

-Y Frigerio aspirando a una reelección.

-Sí. Y por eso digo que tenemos que lograr hacer la interna. Y si no hay PASO, que cada uno se tenga que pagar su boleta y demás… le buscaremos la vuelta. Donde nosotros cerremos la interna, habrá una implosión. Y ahí es donde va a medrar el gobierno, largando grupúsculos peronistas con partidos de... Nosotros tenemos que evitar por todos los medios eso. Y yo trabajo todos los días de mi vida para eso.

- ¿Ayudaría que se defina lo antes posible un candidato presidencial del peronismo?

-Bueno, imagínese que si mañana Quintela, Uñac y algún otro que ande dando vuelta dice: vamos todos con Axel… eso va a ser un elemento ordenador muy concéntrico. El peronismo, salvo el cordobés, el peronismo nunca ha sido así de cacicazgos, de sultanatos, siempre ha sido vertical y siempre ha sido parte de un proyecto nacional. Y creo que tenemos que ser parte de un proyecto nacional. Si eso pasa, creo que va ser una herramienta importante para ordenar hacia abajo a todo el peronismo en la Argentina. Y también creo que hay que tener una especial mirada, que lo vi al gobernador de Buenos Aires en eso… yo hace mucho tiempo que lo vengo diciendo: no es posible plantearnos volver a gobernar la Argentina si no nos damos una política especialísima en la provincia de Córdoba. Si nosotros seguimos perdiendo 80-20 en la provincia de Córdoba, no vamos a volver a gobernar este país. Hay que ir y hacer un campamento de dirigentes en Córdoba. Y si es posible lograr que el “cordobesismo” sea tributario de un proyecto nacional de unidad del peronismo, creo que ahí se darían las condiciones claras para volver a hacer el gobierno.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 13 de mayo de 2026