Se realizará un nuevo recorrido por Puerto Viejo

La Municipalidad de Paraná invita a participar de la actividad orientada a conocer y reflexionar sobre la historia local a través de uno de los sectores más representativos de la ciudad. Se realizará a las 10 y comenzará en Av. Los Vascos y Apolinario Osinalde. Forma parte del ciclo Pensar Paraná, en el marco del Bicentenario de la ciudad.

El recorrido estará a cargo del equipo del Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman y finalizará en el Puerto de la Memoria. La propuesta se enmarca en el ciclo Pensar Paraná, una iniciativa que reúne encuentros, charlas y actividades para abordar distintos aspectos del pasado y la identidad paranaense rumbo al “Bicentenario de Paraná ciudad 26.08.1926 | 26.08.2026”.

Las actividades del ciclo Pensar Paraná se organizan junto a Marca Paraná, INES Conicet UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader.