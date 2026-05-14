Antes de que revisen la pena a Orrico, la madre de una de las víctimas pidió “justicia efectiva, no migajas”

A poco más de un mes de cumplirse dos años del trágico siniestro vial en la Ruta Provincial 39, familiares de las víctimas alzan nuevamente su voz. Lorena Dubini, madre de Brian y Axel Izaguirre —dos de los cuatro jóvenes fallecidos en el choque ocurrido el 20 de junio de 2024— difundió una carta abierta en la que reclama que la condena contra el responsable, el exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico, se mantenga firme y sin reducciones.

“Hoy, 13 de mayo de 2026, seguimos esperando. Todo es vergonzoso en estas épocas, porque quienes enterramos a nuestros hijos por responsabilidad probada y condenada seguimos pidiendo justicia efectiva”, escribió Dubini, en referencia a la audiencia que se celebrará el jueves 21 en la Cámara de Casación Penal de Concordia.

Más allá de las vinculaciones políticas que tiene Ruiz Orrico, el exfuncionario del gobierno provincial tiene fuertes ligazón con la justicia ya que la vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia, Evangelina Bruzzo, es su esposa, resaltó Ahora.

Ese día, a las 11.30, los jueces analizarán el recurso presentado por la defensa de Ruiz Orrico, integrada por los abogados Félix Pérez y Leandro Monje, que busca reducir la pena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva, además de nueve años de inhabilitación para conducir, dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. El exfuncionario permanece en libertad bajo medidas cautelares, ya que la sentencia aún no está firme.

El hecho, ocurrido en el kilómetro 223 de la ruta 39, se cobró la vida de Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a su lugar de trabajo. En la sentencia de primera instancia, el juez Darío Crespo consideró a Ruiz Orrico como “único y exclusivo responsable” del choque, destacando como agravantes el resultado positivo de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales.

En su carta, Dubini cuestiona el sistema judicial y denuncia que las familias de las víctimas viven una “cadena perpetua”, mientras el condenado busca beneficios: “Libertad para un homicida y cadena perpetua para las familias. Cuánto más tenemos que esperar, por qué el castigo es hacia nosotros?”, expresó.

La audiencia del 21 de mayo será determinante: Casación deberá resolver si confirma la condena, introduce modificaciones o hace lugar a los planteos de la defensa. Para los familiares, se trata de un momento decisivo en su lucha por memoria, verdad y justicia.