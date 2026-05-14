Jóvenes talentos de la música clásica argentina se presentan este jueves en Paraná

Manzanelli y Orellano, esta noche en el auditorio de la UCA.

La Asociación Mariano Moreno presentará este miércoles en Paraná el concierto Jóvenes Talentos, una propuesta que reunirá a dos destacados músicos de la nueva generación de la música clásica argentina: el violinista Joaquín Orellano y el pianista Mariano Manzanelli.

El concierto se realizará este jueves a las 20, en el Salón Auditorio de la UCA, en Buenos Aires 239, y propone un recorrido por algunas de las obras más reconocidas y exigentes del repertorio para violín y piano.

El programa incluirá la Sonata para piano y violín Nº5 “Primavera” de Ludwig van Beethoven, la Polonesa Op.4 de Henryk Wieniawski, la Sonata Nº3 de Johannes Brahms, Tzigane de Maurice Ravel y Introducción y Rondó Caprichoso de Camille Saint-Saëns.

La propuesta promete una noche atravesada por el virtuosismo y la sensibilidad interpretativa, con piezas de gran intensidad técnica y emocional que pondrán en primer plano el talento de ambos artistas.

Orellano integra actualmente la Orquesta Sinfónica Nacional y se formó junto a referentes como Rafael Gintoli. Considerado una de las jóvenes promesas del violín argentino, recibió importantes premios y becas nacionales a lo largo de su trayectoria.

Por su parte, Manzanelli fue distinguido como “Solista Revelación” en los Premios Nacional Clásica 2023 y desarrolla una intensa actividad artística en escenarios de Argentina y el exterior junto a destacadas orquestas.

El concierto aparece como una oportunidad para acercarse a la música clásica en vivo y descubrir a dos intérpretes que representan el presente y el futuro de la escena académica argentina.

La entrada es sin costo para socios de la Asociación Mariano Moreno; y quienes no sean socios podrán adquirir su entrada en Gratickets por $20.000.