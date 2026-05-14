Fleitas negó una interna en La Libertad Avanza y rechazó denuncias del sector ligado a Benedit

El presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos y diputado provincial, Roque Fleitas, salió a responder públicamente a las denuncias realizadas por Héctor Faggi, militante identificado con la denominada “Línea Pura”, el sector referenciado en el diputado nacional Beltrán Benedit. El dirigente libertario negó que exista una interna partidaria en la provincia y rechazó que se hayan bloqueado afiliaciones vinculadas a ese espacio.

En diálogo con el programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, Fleitas aseguró que las acusaciones son “falacias” y sostuvo que el partido atraviesa un proceso de crecimiento y consolidación territorial en los 17 departamentos de Entre Ríos.

“La verdad que muy bien, sorprendido con esta noticia”, expresó al ser consultado sobre los dichos de Faggi. Acto seguido, remarcó: “No conozco a la persona, no pertenece a la conducción provincial ni a la asamblea departamental”.

La polémica se originó luego de que Faggi denunciara que unas 1.500 afiliaciones vinculadas al sector de Benedit habrían sido demoradas o directamente rechazadas dentro del proceso de oficialización partidaria de La Libertad Avanza en Entre Ríos. Según había planteado el dirigente, existían trabas internas para permitir el ingreso de militantes identificados con esa línea interna.

Sin embargo, Fleitas negó de manera enfática esa versión y adjudicó los rechazos a observaciones formales realizadas por la Justicia Electoral. “Entregamos alrededor de 8.000 afiliaciones y más de 3.500 fueron rechazadas porque estaban mal hechas, apuradas o confeccionadas incorrectamente”, explicó.

En ese sentido, defendió el rol de los apoderados partidarios en el control de las fichas y señaló que el proceso requiere verificar datos para evitar irregularidades. “Es irrisorio que los apoderados de un partido político no controlen un PDF para fijarse si no hay personas fallecidas o datos incorrectos”, afirmó.

El legislador insistió en que no existe un conflicto interno de magnitud dentro del espacio libertario entrerriano y sostuvo que, por el contrario, el partido sigue sumando afiliados. “Terminamos el partido con 4.190 afiliados y hoy tenemos 5.537 en el expediente”, indicó. Incluso aseguró que proyectan alcanzar entre 7.000 y 8.000 afiliaciones hacia fin de año.

Fleitas también rechazó la posibilidad de conformar líneas internas dentro de La Libertad Avanza. “La Libertad Avanza es una sola”, expresó, alineándose con la lógica organizativa impulsada desde la conducción nacional del espacio. “El partido es quien nos contiene a todos y tenemos que cuidarlo”, agregó.

Durante la entrevista, el dirigente libertario reveló además que algunos referentes vinculados al sector cuestionado continúan participando dentro del espacio oficial. “Hay gente que pertenecía a ese sector y hoy está trabajando con nosotros”, afirmó.

Consultado específicamente sobre su vínculo político con Benedit, Fleitas evitó profundizar diferencias, aunque reconoció que no mantiene un diálogo cotidiano con el diputado nacional. “La relación política es que estamos en el mismo espacio”, sostuvo. Y agregó: “Él tiene su forma de pensar y yo la mía”.

No obstante, aclaró que compartieron actividades institucionales y encuentros partidarios, como la apertura de sesiones en el Congreso Nacional junto a legisladores nacionales y provinciales de La Libertad Avanza.

Fleitas también dejó entrever cuestionamientos hacia algunos sectores internos al señalar que “ponen palos en la rueda” en medio del proceso de construcción partidaria. “Nosotros no vamos a permitir cosas raras”, dijo, en referencia al manejo de afiliaciones y a intentos de presentar fichas que —según afirmó— contenían irregularidades.

A lo largo de la entrevista, el diputado provincial buscó transmitir una imagen de orden interno y crecimiento partidario, en contraste con las denuncias realizadas desde el sector alineado con Benedit. “Todos los días se arriman personas de distintos puntos de la provincia a afiliarse”, aseguró.

Además, destacó que la estructura partidaria ya funciona en cada departamento con autoridades locales y certificadores habilitados para agilizar los trámites de afiliación. “Ahora es mucho más transparente y rápido”, sostuvo.

El cruce vuelve a exponer tensiones dentro del armado libertario entrerriano en momentos en que La Libertad Avanza busca consolidarse institucionalmente de cara al próximo calendario electoral y avanzar en la construcción de una estructura partidaria propia en la provincia.

La polémica escaló en redes y expuso tensiones internas en el armado libertario

Las declaraciones cruzadas entre sectores de La Libertad Avanza en Entre Ríos también tuvieron fuerte repercusión en redes sociales, particularmente en Instagram, donde militantes y simpatizantes libertarios debatieron abiertamente sobre el conflicto interno que atraviesa el espacio.

En la publicación donde se difundió la entrevista y las declaraciones vinculadas a la disputa por las afiliaciones, aparecieron comentarios que respaldaron la conducción partidaria encabezada por Roque Fleitas, mientras otros usuarios cuestionaron el manejo interno del partido y denunciaron supuestas prácticas de exclusión dentro del armado libertario provincial.

Entre los mensajes hubo referencias directas a la conducción partidaria, reclamos por la apertura interna y cuestionamientos sobre el funcionamiento de las afiliaciones. Algunos usuarios defendieron el trabajo territorial realizado por las autoridades actuales de La Libertad Avanza y remarcaron que el espacio logró consolidar el partido en Entre Ríos “desde abajo” y “con militancia real”.

Del otro lado, también aparecieron críticas vinculadas a la falta de participación de determinados sectores y cuestionamientos a la forma en que se resuelven las diferencias políticas dentro del espacio. Varios comentarios hicieron referencia a dirigentes y militantes que quedaron desplazados del armado provincial y reclamaron mayor apertura partidaria.

La discusión volvió a reflejar un rasgo que se repite en distintos distritos libertarios del país: las disputas internas suelen trasladarse rápidamente a las redes sociales, donde militantes, dirigentes y simpatizantes ventilan diferencias políticas, cuestionamientos organizativos y tensiones por el control territorial del espacio.

En Entre Ríos, las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza ya habían quedado expuestas durante el proceso de conformación partidaria y las elecciones internas departamentales realizadas a comienzos de año. Distintos medios políticos registraron conflictos, sectores opositores a la conducción de Fleitas y diferencias con dirigentes alineados al diputado nacional Beltrán Benedit.