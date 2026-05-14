El juez Lijo desestimó la denuncia contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje en la Casa Rosada

Periodistas permanecen afuera de la Casa Rosada, después de que el Gobierno les bloqueara el acceso por una denuncia de espionaje.

El juez federal Ariel Lijo decidió archivar la causa por espionaje contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN), tras concluir que la difusión de imágenes del interior de la Casa Rosada no constituyó un riesgo para la seguridad nacional ni implicó la revelación de información clasificada.

El magistrado argumentó que las grabaciones obtenidas, que mostraban pasillos y dependencias del edificio oficial, replican contenidos que desde hace años están disponibles de forma pública en plataformas digitales y registros audiovisuales, lo que desactiva la hipótesis de acceso a secretos de Estado.

El fallo de Lijo, difundido tras la denuncia presentada por la Casa Militar contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, sostiene que “no se verifica en las grabaciones realizadas información alguna que permita siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación”.

El juez enfatizó la ausencia de hechos que encuadren en las figuras penales invocadas en la denuncia, subrayando que la investigación quedó fuera del ámbito del derecho penal.

Las imágenes cuestionadas

En su análisis, Lijo destacó que la mayoría de las escenas emitidas por el programa “Y mañana qué?”, son accesibles para cualquier usuario a través de Google Street View desde 2016 y son habitualmente captadas por visitantes que realizan recorridos guiados en Casa Rosada. Incluso la propia página institucional de la Presidencia de la Nación no restringe tales registros.

El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita resultó determinante en la resolución del caso, porque concluyó que “las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”. El dictamen que difundió el diario La Nación añade que el material difundido por el periodista Salerno “no configuró ningún delito penal” y solicitó expresamente el archivo de la causa.

El uso de lentes inteligentes y la sanción administrativa

La denuncia original de la Casa Militar indicaba que los periodistas utilizaron “lentes inteligentes”, un dispositivo con forma de anteojos que permite grabar, para captar imágenes del interior de la Casa Rosada en supuesta violación a la reglamentación interna. Se alegó la infracción a la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios, que prohíbe grabar o transmitir imágenes en espacios no habilitados dentro de la sede de gobierno.

Aunque el reglamento considera esto una falta grave, la sanción más severa —la revocación o no renovación de la acreditación— se aplica solamente en caso de reiteración, circunstancia que no se verificó en el caso analizado.

Tras hacerse pública la denuncia y la difusión de las imágenes, la Casa Rosada suspendió durante 11 días el acceso de los periodistas acreditados, lo que afectó la rutina de cobertura política y derivó, después de la reapertura de la sala de prensa el 4 de mayo, en la imposición de restricciones adicionales a la circulación interna de los cronistas.

La respuesta del programa y la accesibilidad del material

Al referirse a la controversia, Geuna explicó a la audiencia de TN: “Cada una de las imágenes que grabamos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los alumnos van de visita guiada a la Rosada, y con sus celulares registran el recorrido. También aparecen en Google Street View”. Esa información fue corroborada tanto por el dictamen fiscal como por la resolución judicial.

El acceso a los espacios internos del edificio por medio de la aplicación de Google permite visualizar sitios como el Patio de las Palmeras, el Salón de Bustos, el despacho presidencial, el Salón Blanco, la galería del primer piso y la escalera hacia la sala de periodistas. La disponibilidad pública y periódicamente actualizada del contenido forma parte de los fundamentos para descartar la existencia de un ilícito.

El cierre del caso y la ausencia de delito penal

En su fallo, el juez Lijo reafirmó que “las grabaciones no generaron condiciones aptas para revelar secretos concernientes a la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la Casa de Gobierno y/o a la actividad de sus funcionarios, como tampoco la existencia de información clasificada que haya sido efectivamente descubierta y publicada sin autorización”.

El magistrado detalló que “incluso, al visualizar el contenido de las grabaciones, no se observa en ellas sistemas de seguridad o vigilancia, actividades del personal de custodia o imágenes de áreas reservadas ni de despachos privados”.

Por su parte, Salerno —acreditado en la Casa Rosada desde 2023— había visto restringido su acceso a raíz del episodio, sin que se constatara reincidencia necesaria para una sanción definitiva según el propio marco normativo invocado.

Fuente: Infobae