Futsal: Paraná se metió en las semifinales del Argentino de Selecciones B Norte

El equipo paranaense igualó con Gualeguaychú y se metió entre los cuatro mejores (Foto: @Caarli.ph)

El seleccionado masculino de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) se clasificó semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones B Norte de la especialidad, que se disputa en Posadas, Misiones. Este miércoles, el conjunto capitalino igualó 1 a 1 con su par de Gualeguaychú por la tercera y última fecha de la primera fase.

Los dirigidos por Ayelén Gillij igualaron con los del sur provincial en el Polideportivo Finito Gehrmann, gracias a un gol de Francisco Moya. De esta manera, cerraron invictos el Grupo B, que compartieron con Concepción, Tucumán (victoria por 7 a 1) y Sáenz Peña (empate 2 a 2).

El elenco de la Asociación Futsal Gualeguaychú cosechó una victoria por 2 a 0 sobre Concepción, una derrota a manos de Sáenz Peña por 3 a 1 y la mencionada igualdad entre los elencos entrerrianos.

En caso de avanzar a la definición, el representativo de la APFS (por primera vez en semifinales en tres temporadas) subirá al máximo nivel del Torneo Argentino de Selecciones.