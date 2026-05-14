Hubo homenajes en "La Histórica" por el aniversario de la FADER

Hubo homenajes a exatletas, entrenadores y dirigentes en "La Histórica".

En el marco del 55º Campeonato Nacional U20 disputado en la mítica pista del CEF N° 3 «Hugo Mario La Nasa», la comunidad atlética vivió una jornada de profunda relevancia institucional y emotividad.

En coincidencia con el 80º Aniversario de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER), se llevó a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa que celebra el legado, el crecimiento y la rica trayectoria de la entidad entrerriana a lo largo de ocho décadas.

La ceremonia contó con una destacada presencia de autoridades del ámbito nacional y local, encabezada por el presidente de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), Daniel Sotto, junto al Presidente de la FADER, Aníbal Lanz; el Intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto; y el Director del CEF N° 3, Damián Viso.

También acompañaron este significativo momento el Secretario de Cultura, Turismo y Deportes local, Sergio Darío Richard; el director de Deportes, Osvaldo López; el vicepresidente de la CADA, Jorge Pardo; y el secretario de Actividades Atléticas, Juan Alberto Scarpin.

Durante el acto, se entregaron distinciones individuales a figuras que han moldeado el atletismo de la región y el país.

Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a la velocista Isabel Sierro, recordada por su excelencia en las pistas como Campeona Sudamericana, representando un verdadero orgullo para el atletismo nacional.

Asimismo, se reconoció la trayectoria de Christian Fernández, atleta de élite que alcanzó títulos sudamericanos y panamericanos, además de llevar la bandera argentina a competencias de nivel mundial, dejando una huella imborrable para las nuevas generaciones de deportistas.

El ámbito de la formación también tuvo un lugar central con el homenaje a Jorge Miró, exentrenador y formador de numerosos atletas destacados que han brillado en escenarios nacionales y sudamericanos, fruto de su incansable dedicación en la enseñanza de la disciplina.

Del mismo modo, se distinguió la labor de Alberto Fernández, entrenador cuya capacidad técnica ha sido fundamental en la preparación de atletas de proyección internacional, logrando representación en certámenes sudamericanos, mundiales y en los Juegos Olímpicos.

La gestión deportiva fue especialmente valorada a través de la figura de Juan Alberto Scarpin, ex presidente de la FADER y de la CADA, quien actualmente continúa su labor como encargado de las Actividades Atléticas de la Confederación, siendo un pilar en la organización del atletismo nacional.

También se destacó a Patricia Lescano, quien lideró la Federación Atlética de Entre Ríos durante 14 años con una gestión comprometida y que hoy continúa aportando sus conocimientos al deporte en su rol como entrenadora.

En un momento de gran carga simbólica, se rindió tributo a la memoria de Hugo Mario La Nasa, ex presidente de la FADER y de la CADA.

El reconocimiento fue recibido por Yolanda Ventos, honrando el legado de quien fuera un dirigente transformador y un pilar fundamental para el atletismo argentino.

Para finalizar la jornada, la Confederación Argentina de Atletismo y la FADER expresaron su más profundo agradecimiento al Intendente José Lauritto y a todas las autoridades municipales de Concepción del Uruguay.

Su compromiso constante y su visión estratégica han sido claves para el desarrollo de nuestro deporte, brindando siempre un apoyo incondicional que permite que el atletismo siga creciendo en infraestructura, eventos de nivel nacional y en la formación de nuevos talentos.