Jubilados Anses: ¿Cómo ahorrar 15% en supermercados con las tarjetas de Banco Entre Ríos?

Banco Entre Ríos informó que hasta el próximo 30 de septiembre los jubilados y pensionados podrán acceder a un 15% de ahorro en compras en supermercados, de lunes a viernes, en el marco del programa Beneficios Anses.

El Banco recordó además que continúan vigentes todos los beneficios habituales que ofrece la entidad en diversos rubros, como por ejemplo hasta 30% de ahorro en farmacias y supermercados, los que pueden consultarse en https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/jubilados.

El Beneficio Anses anunciado se compone de un 10% de reintegro otorgado por Anses y un adicional del 5% exclusivo de Banco Entre Ríos para las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito de la entidad.

Los supermercados adheridos a la promoción son: Changomás, Carrefour, Vea y Dia.

“Con esta acción buscamos acompañar a nuestros jubilados y pensionados en su vida cotidiana, brindándoles un beneficio real y significativo en un rubro esencial como es la alimentación”, destacaron desde Banco Entre Ríos.

De esta manera, Banco Entre Ríos continúa reforzando su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional y de estar presente con propuestas concretas que mejoran la economía familiar de miles de hogares.