Destacaron el rol estratégico de Salto Grande en la jornada Entre Ríos Renovable organizada por ENERSA

El delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Juan Carlos Chagas, participó este jueves de la jornada Entre Ríos Renovable, un encuentro organizado por ENERSA para debatir el presente y futuro energético de la provincia y poner en agenda el avance de las energías renovables en el entramado productivo entrerriano. Chagas expuso invitado por las autoridades de la empresa provincial de energía, acompañado por los gerentes técnicos de Salto Grande, Santiago Coco y Javier Murguía.

La actividad —que agotó su cupo de inscripción— reunió a empresas, instituciones, distribuidoras, cámaras empresariales, universidades y actores claves del sector energético. El objetivo: visibilizar el potencial entrerriano en materia de energías renovables, reforzar la decisión política de avanzar hacia una matriz más sostenible, y generar un espacio de intercambio entre el sector público, el sector privado y el campo académico.

Durante su intervención, Chagas centró su mensaje en el papel que cumple la hidroelectricidad en la transición energética provincial y, particularmente, en el aporte de Salto Grande como soporte técnico y estratégico del sistema eléctrico regional.

“Entre Ríos es una provincia energética, y desde la hidroelectricidad estamos para apoyar todas estas iniciativas que nacen del sector privado”, señaló. Y agregó un concepto que repitió para subrayar: “La energía se genera para las personas. Parece una obviedad, pero hay que recalcarlo: no es magia, no es para una entidad abstracta; es para nuestras poblaciones, para su crecimiento, su bienestar y para acompañar la iniciativa privada, porque sin generación de riqueza no hay futuro para la provincia ni para el país”.

Chagas también destacó la presencia de los gerentes técnicos de Salto Grande, Santiago Coco y Javier Murguía, a quienes definió como “los mejores técnicos que tenemos”, recordando que ambos ya se encontraban posicionados a nivel internacional durante su anterior gestión en CTM. En ese sentido, subrayó la relevancia del proceso de renovación tecnológica que atraviesa la represa: “Salto Grande tiene casi 50 años de funcionamiento y es momento de renovar los fierros. He estado en Rusia por este tema: la actualización es indispensable para sostener la eficiencia y confiabilidad del sistema”, afirmó.

Desde ENERSA remarcaron que la jornada buscó anticipar los cambios que vienen en el mercado energético, fortalecer la competitividad productiva de Entre Ríos y promover un modelo de desarrollo sostenible que ya está en marcha en la provincia.

En ese marco, la participación de Salto Grande —a través de Chagas, Coco y Murguía— aportó una mirada técnica y estratégica sobre el rol central que juega la represa en la estabilidad del sistema eléctrico regional y en la transición hacia una matriz más diversificada y renovable.