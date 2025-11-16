Enersa informó las consecuencias del temporal: cuáles fueron los daños y las zonas más afectadas

El temporal afectó zonas urbanas y rurales de la provincia.

Este domingo, Enersa informó las consecuencias del fuerte temporal en la provincia.

“Un temporal con descargas eléctricas y viento avanzó entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Provocó daños en líneas, postes y equipos, afectando zonas urbanas y rurales”, dijo a través de un comunicado.

Según indicaron, “Basavilbaso es la zona más comprometida. Hay cortes en gran parte de la localidad y áreas cercanas. Cuadrillas trabajando para restablecer el servicio”.

En Zona Norte (Federal, Feliciano y Los Charrúas), “hubo afectaciones, sobre todo en áreas rurales”. Federación y Chajarí, “con servicio normal”.

En tanto, en la Zona Sur y Este (Ibicuy, Paranacito, Ceibas y Gualeguay), “daños en media y baja tensión”.

Mientras que en el Centro y Este provincial (Colón, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Basavilbaso y Urdinarrain), “postes caídos, árboles sobre líneas y cortes en distintos sectores”.

La tormenta avanzó hacia el norte durante la madrugada del domingo y amplió las zonas afectadas.

Personal propio y contratistas continúan trabajando. Para reclamos o situaciones de riesgo: 0800-777-0080, disponible las 24 horas.

Fuente: Enersa.