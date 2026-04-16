El Papa León XIV volvió a criticar a Trump y advirtió que el mundo no puede ser gobernado por “tiranos”

El Papa cuestionó a líderes que utilizan la religión para justificar conflictos y pidió un cambio de rumbo.

El Papa León XIV volvió a pronunciarse sobre la situación internacional y lanzó una fuerte crítica a líderes políticos, en un mensaje que incluyó referencias directas a Donald Trump y al uso de la religión en conflictos.

Las declaraciones se dieron durante su visita a Camerún, donde el Pontífice se expresó en un contexto marcado por tensiones políticas y sociales, tanto a nivel global como en la región.

Según informó Ámbito, sus palabras llegaron tras nuevas expresiones del exmandatario estadounidense en redes sociales.

Críticas a líderes y al uso de la religión

En ese marco, el Papa León XIV fue contundente al describir el escenario actual. Señaló que el mundo está “siendo devastado por un puñado de tiranos”, en una definición que generó repercusión.

Además, cuestionó a quienes apelan al lenguaje religioso para justificar guerras o conflictos armados.

El mensaje se dio en una zona particularmente afectada por enfrentamientos, lo que reforzó el tono de sus declaraciones.

Llamado a un cambio de rumbo

Durante su intervención, el Papa León XIV instó a la comunidad internacional a revisar el rumbo actual y tomar decisiones que permitan reducir la conflictividad.

En ese sentido, pidió avanzar hacia un “cambio de rumbo decisivo”, en referencia a la necesidad de priorizar la paz y evitar la escalada de tensiones.

El Pontífice vinculó ese planteo con la responsabilidad de los líderes en la toma de decisiones que impactan a nivel global.

Las palabras del Papa León XIV se producen en medio de un escenario internacional complejo, atravesado por conflictos y disputas geopolíticas.