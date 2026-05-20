Orellano advirtió que la nueva licitación de la Hidrovía “es un tema de seguridad nacional”

El escritor y militante Luciano Orellano cuestionó el proceso de concesión de la vía troncal navegable del río Paraná y sostuvo que el gobierno de Javier Milei “renuncia al control, administración y gestión” de un recurso estratégico. Alertó sobre el impacto ambiental, económico y geopolítico de la medida y convocó a una jornada federal por la soberanía el próximo 20 de junio.

Volvió a plantear fuertes críticas al proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y alertó sobre las consecuencias económicas, ambientales y geopolíticas de avanzar con una nueva concesión privada sobre la vía navegable. Autor de libros y trabajos vinculados a la soberanía nacional, el río Paraná y la defensa de los recursos estratégicos, Orellano sostiene desde hace años una posición crítica sobre el modelo de administración de la llamada “vía troncal”.

En una entrevista concedida al programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, el dirigente aseguró que el tema “está en la primera agenda del mundo” y cuestionó que en Argentina no tenga centralidad política ni mediática. “Somos un país fluvio-marítimo y esto está en disputa a nivel internacional”, afirmó.

“La Cuenca del Plata cubre la seguridad alimentaria del 40% del mundo”

Durante la entrevista, Orellano contextualizó el peso estratégico del río Paraná dentro de la geopolítica global. Explicó que por la Hidrovía circulan anualmente alrededor de 120 millones de toneladas y unos 6.000 buques de ultramar, en un corredor que conecta a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“La Cuenca del Plata cubre la seguridad alimentaria del 40% del mundo”, sostuvo, y comparó al nodo portuario del Gran Rosario con el puerto de Nueva Orleans en Estados Unidos por el volumen de exportaciones que concentra.

Según planteó, el control de las vías fluviales es hoy un punto de disputa entre las principales potencias mundiales. “Todo el mundo quiere esto”, remarcó, y vinculó la discusión con la seguridad alimentaria, el comercio global y la energía.

Críticas a la concesión y a la “pérdida de soberanía”

Orellano apuntó directamente contra el gobierno nacional por avanzar con una nueva licitación internacional de la Hidrovía. “La Argentina renuncia al control, la administración y la gestión y se lo deja a una empresa belga que hace 30 años opera nuestros ríos”, cuestionó.

En ese sentido, afirmó que el proceso forma parte de una política más amplia de “desmembramiento” de la soberanía nacional y vinculó la discusión con otros debates abiertos durante la gestión de Javier Milei, como la extranjerización de tierras, los glaciares, la minería y Vaca Muerta.

“Este es un gobierno de ocupación que va construyendo un andamiaje legal, jurídico e institucional que disgrega la Nación”, lanzó.

El impacto ambiental y el riesgo sobre los humedales

Uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo vinculado a las consecuencias ambientales del proyecto. Orellano sostuvo que la profundización del canal troncal hasta 44 pies implicará una alteración severa del curso natural del río Paraná.

“Lo que se va a hacer es un ecocidio”, advirtió. Según explicó, el dragado proyectado contempla modificar el cauce a lo largo de unos 500 kilómetros, profundizando el lecho y acelerando el escurrimiento del agua.

A su entender, esa intervención podría secar humedales y abrir nuevos negocios inmobiliarios sobre tierras fiscales. “Cada vez que tocaron el río produjeron un daño enorme”, sostuvo.

También cuestionó la inexistencia de estudios de impacto ambiental “serios y competentes” antes de avanzar con el proyecto.

“La Argentina está presa en sus propias aguas”

Otro de los planteos desarrollados por Orellano tuvo que ver con la pérdida de capacidad logística y marítima del país. El escritor remarcó que Argentina no posee marina mercante ni flota propia para operar el comercio exterior.

“La Argentina está presa en sus propias aguas”, definió. Y agregó: “Depende de las navieras extranjeras para integrarse al mercado mundial”.

En ese marco, lamentó el deterioro de la industria naval y señaló que ninguno de los 6.000 buques que llegan al Gran Rosario fue fabricado en el país.

Además, aseguró que con un año de recaudación del sistema actual el Estado argentino podría adquirir las dragas necesarias para hacerse cargo del servicio. “La draga más cara del mundo vale 50 millones de dólares y la Argentina necesita cinco”, indicó.

Cuestionamientos económicos al modelo actual

Orellano también criticó el esquema económico de concesión de la Hidrovía y sostuvo que el costo del peaje fue creciendo de manera sostenida desde la privatización de los años noventa.

“En 1995 el valor era de un dólar por tonelada; hoy está en 4,30 dólares y con la nueva licitación podría llegar a seis dólares”, señaló.

Para el dirigente, el modelo beneficia a grupos concentrados mientras aumenta los costos sobre la producción y profundiza la dependencia extranjera.

“Hace falta otra política y otro gobierno”

Sobre el tramo final de la entrevista, Orellano vinculó la discusión de la Hidrovía con el escenario político nacional y afirmó que Argentina necesita “otra política y otro gobierno”.

“Los argentinos necesitamos seguir proyectos y causas”, sostuvo, y llamó a construir una propuesta basada en la recuperación de los recursos estratégicos, la soberanía sobre el comercio exterior y el desarrollo industrial.

También reivindicó las luchas de trabajadores de organismos científicos y técnicos como el INTA, el INTI y la CNEA, y planteó la necesidad de una “revolución cultural” para “descolonizar nuestras cabezas”.

Jornada federal por la soberanía el 20 de junio

Finalmente, Orellano convocó al “Encuentro Federal por la Soberanía”, previsto para el próximo 20 de junio. Según explicó, la actividad buscará debatir un proyecto integral para el país y contará con más de 30 paneles temáticos.

Entre los ejes anunciados figuran la defensa nacional, la industria naval, la marina mercante, las vías fluviales, la energía y la economía.

“Tenemos confianza infinita en el pueblo argentino”, afirmó el escritor, quien cerró con una reivindicación del pensamiento de Manuel Belgrano y la necesidad de “reconstruir la Argentina desde sus palancas estratégicas”.