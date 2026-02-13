Básquet: Central Entrerriano venció a Pico FC y se afianzó como escolta en la Liga Argentina

Central Entrerriano de Gualeguaychú se impuso por 96 a 89 este jueves ante Pico Football Club en el José María Bértora y consolidó su buen momento en la Liga Argentina de Básquetbol, donde marcha como escolta de Provincial de Rosario en la Conferencia Sur. El equipo Rojinegro logró así su décima victoria de local y alcanzó un récord de 16 triunfos y 6 caídas.

El local comenzó con el pie derecho, imponiéndose en el ataque y presionando en la defensa, logrando los robos de pelotas y el manejo de su juego. El paranaense Lautaro Pividori y Cristian Zenclussen fueron claves en el primer tiempo. Pico tuvo un comienzo que fue escalando hasta el final del partido, moviendo todas sus cartas del banco y achicando en el tablero, pero no fue suficiente para frenar al rojinegro. Mosley fue su clave en los primeros períodos.

Los pampeanos achicaron con su efectividad en triples, aunque siguió sin alcanzarle porque la diferencia se extendió a 20 puntos. Todo parecía terminarse, pero Pico despertó y buscó acercarse para llevarse el triunfo. La diferencia mínima fue de 4 puntos, restando menos de 10 segundos. Pico luchó hasta el final, pero la última pelota fue para Cristian Pérez para darle el cierre con un triple.

Las estrellas de la noche fueron Nicolás Reynoso con 26 de valoración, 22 puntos y 1 tapón; José Peralta, por el lado de Pico, con 23 de valoración, 17 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

Los dirigidos por Martín Pascal descansan para el miércoles retomar la acción en su estadio ante El Talar. Pico regresa a La Pampa para el lunes recibir a Unión de Mar del Plata por otra fecha de la Liga.

Prensa Central Entrerriano