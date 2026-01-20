Azcué denunció amenazas en redes y la Justicia ordenó un allanamiento en Concordia

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, radicó una denuncia por amenazas recibidas y, a partir de su constatación, se iniciaron actuaciones a raíz de un mensaje intimidatorio difundido el 16/01/26 a través de la red social Facebook.

La amenaza fue publicada en un comentario realizado sobre una pieza audiovisual titulada “Video en donde la Guardia Urbana Municipal intimida a las mujeres que esperan ser recibidas por el intendente Azcué”, según precisó la Jefatura Departamental de Policía en un comunicado emitido este martes.

De acuerdo a lo investigado, el contenido no habría estado dirigido únicamente contra el intendente, sino que también habría tenido como destinatarios a Luciano Dell Olio y a otros funcionarios municipales y provinciales. El comentario habría sido efectuado por un usuario identificado como “Chelo Lima”.

José María “Chelo” Lima es un dirigente social de Concordia que ganó notoriedad a fines de los años 90 como referente de movimientos de desocupados y alcanzó repercusión nacional en 2000 por el episodio del “Comando Sabino Navarro”, una puesta en escena televisiva por la que fue investigado y luego sobreseído.

Asimismo, Azcué aportó elementos de prueba digital vinculados a amenazas anteriores atribuidas al mismo usuario, recibidas mediante conversaciones a través de Facebook y WhatsApp, las cuales fueron incorporadas a la investigación en trámite. En el marco de la causa, además, una vecina del sujeto en cuestión radicó una denuncia por amenazas, aportando audios y chats de WhatsApp, los cuales también fueron agregados a la investigación.

Como resultado de las diligencias realizadas, y habiendo determinado la identidad del usuario, el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Seró, libró una orden de allanamiento, la cual fue ejecutada en el domicilio de quien sería el presunto autor de las amenazas. “El procedimiento finalizó con resultado positivo, lográndose el secuestro de una réplica metálica de arma de fuego, una notebook, telefonía celular, y una cámara de seguridad, elementos que serán analizados por el área forense a fin de extraer toda la información de los dispositivos”, precisó el informe policial. Lo actuado fue bajo conocimiento de la fiscal de turno, Dra. Mondragón.