Vecinos denuncian riesgos sanitarios y piden trasladar la planta de Soluciones Ambientales por temor al cáncer

Los vecinos presentaron en el HCD de Gualeguay una nota por la cual exigen reubicar a la planta de la empresa Soluciones Ambientales por temor a impacto ambiental y cáncer.

La presentación elevada al Concejo Deliberante de Gualeguay por la Asociación Solidaria para la Promoción de la Educación y el Mejoramiento Ambiental y la agrupación Gualeguay sin Cáncer expone una preocupación central: el posible impacto sanitario y ambiental de la empresa Soluciones Ambientales SA, dedicada al tratamiento de residuos peligrosos, y solicita su reubicación urgente.

El documento reconstruye antecedentes críticos. Señala que la firma -vinculada al grupo Quimiguay- ya había sido clausurada definitivamente en 2011 cuando operaba cerca del ejido urbano, tras denuncias por contaminación, olores y afectación de napas. Tras su traslado a la zona de Enrique Carbó (Departamento Gualeguaychú, pero al límite con Gualeguay), sostienen que persistieron episodios problemáticos: emisiones de gases con hidrocarburos que alcanzarían la ciudad, riesgos derivados de su ubicación en un valle inundable del río Gualeguay y, más recientemente, un incendio ocurrido el 31 de diciembre de 2025 que evidenció, según denuncian, falta de controles y de protocolos de emergencia adecuados.

Las organizaciones advierten que no existen monitoreos sistemáticos ni información pública suficiente sobre la composición de las emisiones ni sus efectos en la salud. En ese marco, vinculan la preocupación ambiental con un incremento percibido de casos oncológicos en la población, aunque subrayan la ausencia de estadísticas oficiales que permitan confirmar o descartar esa relación.

La planta de Quimiguay entre el límite de los Departamentos Gualeguaychú y Gualeguay es motivo de conflictividad ambiental y social.

A partir de este diagnóstico, el planteo se divide en dos ejes. Por un lado, reclamos sanitarios: creación de un registro público de pacientes oncológicos, fortalecimiento del hospital local con servicio de oncología, equipamiento específico, mejoras en el acceso a tratamientos y logística para traslados. Por otro, exigencias ambientales inmediatas: controles sorpresivos a la planta, monitoreo del aire mediante sensores, análisis de aguas y suelos, control del transporte de residuos y revisión de pasivos ambientales en el antiguo predio.

Como medida preventiva, también solicitan evitar visitas escolares a la planta y destacan el principio precautorio del derecho ambiental: actuar antes de que el daño sea plenamente comprobado. En esa línea, sostienen que la empresa “no cuenta con licencia social” y que su permanencia implica un riesgo para la salud pública y los ecosistemas.

El pedido final es concreto: intervención urgente de autoridades municipales, provinciales y nacionales para implementar controles estrictos y avanzar en la reubicación de la planta a una zona que no comprometa a la población ni al ambiente.

La nota presentada al HCD