Alarma por un nuevo brote de ébola en África: ya hay 65 muertos

El principal organismo de salud pública del continente africano confirmó el viernes un nuevo brote de ébola en la remota provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, con 246 casos sospechosos y 65 muertes registradas hasta el momento.

Las muertes y los posibles casos se registraron principalmente en las zonas sanitarias de Mongbwalu y Rwampara, señalaron los Centros para el Control ​y Prevención de Enfermedades de África (CDC Africa, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El virus del ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que causa es rara pero grave, y a menudo letal.

“Se han reportado cuatro muertes entre los casos confirmados por laboratorio. También se han reportado casos sospechosos en Bunia, pendientes de confirmación", explicó la agencia, en referencia a la capital de la provincia de Ituri, cerca de la frontera con Uganda.

La agencia indicó que los resultados preliminares de laboratorio han detectado el virus del ébola en 13 de 20 muestras analizadas. Los resultados sugieren una cepa del virus distinta a la del ébola Zaire, y la secuenciación continúa para caracterizar mejor la cepa, señaló la agencia. La cepa de ébola Zaire ha sido predominante en brotes anteriores en el Congo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el año pasado que la República Democrática del Congo tiene una reserva de tratamientos y unas 2.000 dosis de la vacuna contra el ébola Ervebo. Sin embargo, la vacuna es eficaz contra la cepa de ébola Zaire del virus, indicó.

Los CDC de África subrayaron que se esperan resultados que confirmen la cepa en el nuevo brote dentro de las próximas 24 horas.

El brote más reciente se produce alrededor de cinco meses después que se declarara terminado el último brote de ébola en la República Democrática del Congo, tras 43 muertes.

Ituri se encuentra en una parte remota del este de la República Democrática del Congo caracterizada por una deficiente red de carreteras, y está a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de la capital del país, Kinsasa.

Los CDC Africa señalaron que le preocupa el riesgo de propagación debido a los intensos movimientos de población, a la movilidad relacionada con la minería en Mongbwalu, la inseguridad en las zonas afectadas, las fallas en las listas de contactos y los desafíos de control.

La proximidad de las zonas afectadas a Uganda y Sudán del Sur también genera preocupación, señaló.

La agencia anunció que está convocando para el viernes una reunión urgente de coordinación de alto nivel con autoridades sanitarias de Congo, Uganda y Sudán del Sur, junto con socios clave, incluidas agencias de Naciones Unidas y otros países.

“La reunión se centrará en las prioridades de respuesta inmediata, la coordinación transfronteriza, la vigilancia, el apoyo de laboratorio, la prevención y el control de infecciones, la comunicación de riesgos, los entierros seguros y dignos, y la movilización de recursos”, destacó.

Más de una docena de brotes de ébola

Este es el 17mo brote en el país desde la aparición de la enfermedad por primera vez en Congo en 1976. Un brote de ébola entre 2018 y 2020 en el este del país se cobró la vida de más de 1.000 personas. La OMS detalló que ese brote se caracterizó por la cepa de ébola Zaire.

Otro episodio previo, que se extendió por África occidental entre 2014 y 2016, causó más de 11.000 muertes.

Un centro de tratamiento del ébola en Mangima, un pueblo a las afueras de Beni en el este de la República Democrática del Congo, en uno de los anteriores brotes. Foto: Finbarr O'Reilly para The New York Times.Un centro de tratamiento del ébola en Mangima, un pueblo a las afueras de Beni en el este de la República Democrática del Congo, en uno de los anteriores brotes. Foto: Finbarr O'Reilly para The New York Times.

El nuevo brote generará más preocupación en la nación centroafricana, que ha estado combatiendo a varios grupos armados en el este, incluido el grupo rebelde M23, que lanzó un rápido asalto en enero del año pasado y desde entonces ocupa ciudades clave.

Ituri, en particular, enfrenta también la violencia del grupo insurgente Fuerza Democrática Aliada, vinculado al grupo Estado Islámico, que ha matado a decenas allí y en otras partes del este.

La República Democrática de Congo, el segundo país más grande de África por superficie terrestre, suele enfrentar desafíos logísticos para responder a brotes de enfermedades. Durante el brote del año pasado, que duró tres meses, la OMS enfrentó inicialmente desafíos significativos para entregar vacunas debido al acceso limitado y a la escasez de fondos.

El médico Gabriel Nsakala, profesor de Salud Pública que ha participado en respuestas a brotes anteriores de ébola en la República Democrática del Congo, dijo que el país y los trabajadores sanitarios en el área adquirieron una enorme experiencia en brotes previos, además de infraestructura como los laboratorios.

“En términos de capacitación, la gente ya sabe lo que puede hacer. Ahora, la experiencia y los equipos deben llegar rápidamente”, añadió Nsakala.

Fuente AP