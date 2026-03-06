UADER prepara una nueva edición de la Agenda M, con énfasis en los 50 años del inicio de la última dictadura

Ya instalada como parte del calendario institucional de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Agenda M “Mujer, Memoria, Malvinas” tendrá una nueva edición este año, entrelazando tres fechas significativas: Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo); Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de Marzo) y Día de los Veteranos y los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de Abril).

En este marco, se pondrá especial énfasis en los 50 años del último golpe de Estado en Argentina, que marcó el inicio de la dictadura cívico-militar en 1976. Las actividades se extenderán a lo largo del año, más allá de las fechas específicas de la Agenda M.

Entre otras acciones, en Paraná se prepara un recorrido educativo y territorial por sitios emblemáticos vinculados al terrorismo de Estado. La propuesta se denomina “Colectivo de la Memoria” y se coordinará para ello con el servicio de Bus Turístico con el que cuenta la Municipalidad de Paraná, el cual habitualmente recorre puntos históricos y atractivos de la ciudad.

En esta actividad de UADER, se involucran por Rectorado la Dirección de Promoción de Derechos Humanos y Participación Ciudadana (Secretaría de Integración y Cooperación); la Facultad de Ciencia y Tecnología, a través de la cátedra de Derechos Humanos; y la Facultad de Ciencias de la Gestión, con estudiantes que oficiarán de guías en los recorridos. La organización es conjunta con el municipio y el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR), con el acompañamiento de la Asociación de Ex Presos y Presas Políticas “La Solapa”.

Con detalles a confirmar, el “Colectivo de la Memoria” realizará dos recorridos diarios, uno de mañana y otro de tarde, entre los días martes 17 y viernes 20 de marzo. Para participar, se requerirá de una inscripción previa, con carácter gratuito.

“Pasaremos por lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la dictadura, recuperando y poniendo en valor el trabajo que, desde distintos espacios académicos, de investigación y extensión, se han realizado en el ámbito de UADER sobre memoria situada”, indicaron desde la organización.

Cabe mencionar, en este sentido, experiencias como la Bicicleteada por la Memoria que impulsó FCyT en 2022 y 2024, que derivó en una Práctica Educativa Territorial; la elaboración de mapas de memoria por parte de estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales; o el Mapa de la Memoria de Paraná (2023), elaborado junto a “La Solapa”, FHAyCS y el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos.

Por otro lado, hay que señalar que la UADER resolvió este año incluir en la papelería oficial y los membretes, la leyenda “A 50 años del Golpe, Nunca Más”. Se trata de una manera simbólica de “reponer una trama que resignifica nuestra historia democrática a la vez que refrenda el compromiso universitario con la memoria, la verdad y la justicia”.

Cine y mujer

En cuanto al 8M, la primera fecha de la Agenda M, junto al Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos se prepara un ciclo de cine en Paraná, a desarrollarse a mediados de marzo en las cuatro facultades de UADER. Las películas a proyectarse fueron realizadas por mujeres cineastas argentinas y formaron parte de la programación de las últimas ediciones del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

En la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, en tanto, habrá un encuentro de estudiantes, docentes, disidencias y trabajadoras de todos los claustros. Será en el Campus el viernes 6 de marzo.

Cabe mencionar, por otro lado, el involucramiento de FHAyCS en el colectivo “Cultura por la Memoria”, donde artistas paranaenses llevarán adelante una agenda de propuestas interdisciplinarias en torno a los ejes género y derechos humanos.

En cuanto a Malvinas, en el marco de la tradicional vigilia que se realiza todos los años, la Universidad acompañará con expresiones culturales.