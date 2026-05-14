Comenzaron los trabajos en el edificio de la vieja terminal de Paraná donde se instalará un local de comida

Los trabajos de demolición de la vieja terminal de ómnibus de Paraná comenzaron esta semana. Se trata de la obra gruesa que implica la concesión del predio a la empresa Arcos Dorados Argentina SA, firma que instalará los próximos meses el AutoMac en la zona de la Cinco Esquinas.

Se trata de la obra de reacondicionamiento del predio ubicado en calle Leandro N. Alem 950, esquina con Avenida Ramírez. Los trabajos de demolición y movimiento de suelos, previa planificación, es llevado a cabo por una empresa proveedora local que compartió imágenes en sus redes.

Concesión municipal

A través de una licitación pública, la Municipalidad de Paraná adjudicó a fines de diciemrbe pasado la “concesión para la construcción, mantenimiento y explotación comercial” de un restaurante de comidas rápidas en un inmueble de propiedad municipal, detrás del edificio público de Cinco Esquinas.

La concesión fue adjudicada a la firma Arcos Dorados Argentina S.A., tras el correspondiente proceso de Licitación Pública Nº 98/2025. El proyecto contempla la construcción y explotación de un restaurante con sistema AutoMac, incorporando una nueva propuesta gastronómica y de servicios en la zona, publicó Ahora.

La adjudicación establece también el pago de un canon mensual y un derecho de concesión, garantizando recursos para el Estado municipal y el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos correspondientes, en el marco de la normativa vigente, según informó oficialmente la Comuna el 30 de diciembre de 2025.