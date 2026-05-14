Cambios en el CGE: asumieron nuevos vocales tras dos renuncias

El poder ejecutivo de Entre Ríos dispuso la renovación de dos vocalías del Consejo General de Educación (CGE). Las modificaciones forman parte de una reorganización institucional diseñada para potenciar la gestión pedagógica y administrativa del sistema educativo entrerriano.

El gobernador de la provincia aceptó las renuncias por razones particulares de los vocales Elsa Chapuis y Santiago Laumann, agradeciendo formalmente los servicios prestados y el desempeño en sus funciones. Cabe recordar que, en el caso de Laumann, su alejamiento se dio por diferencias con Carlos Cuenca, titular del CGE.

Para cubrir las vacancias de manera inmediata y asegurar la continuidad institucional, se decretó el encargo de funciones como nuevos vocales del CGE a los profesores Damián Schmidt y Mónica Masetto, resoluciones ad referéndum del correspondiente acuerdo del Honorable Senado de la provincia.

Schmidt nació en Paraná, tiene 44 años y es profesor de matemáticas y licenciado en educación. Cuenta con formación especializada en educación secundaria y más de 20 años de trayectoria docente en los niveles secundario y superior. Actualmente se desempeña como profesor universitario en la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y posee experiencia en conducción institucional y coordinación de espacios académicos.

Por su parte, Masetto, de 47 años y oriunda de Chajarí, departamento Federación, acredita 25 años de trayectoria docente en los niveles primario y secundario. Es profesora para la enseñanza primaria y diplomada superior en atención al fracaso escolar y mejora de las trayectorias escolares. Además, se desempeñó como directora departamental de Escuelas de Federación entre 2018 y 2022, y recientemente como vocal del Jurado de Concursos durante el período 2024-2026.