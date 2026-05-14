Fútbol: definieron los árbitros para las semifinales del Apertura la Liga Profesional

Nicolás Ramírez y Nazareno Arasa fueron designados para dirigir las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este jueves fueron anunciados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los cruces que definirán los finalistas este fin de semana.

Ramírez estará a cargo de River-Rosario Central en el estadio Monumental, el sábado desde las 19.30. Juan Pablo Bellatti y Pablo González serán sus jueces asistentes, mientras que Bruno Amiconi, el cuarto árbitro. Silvio Trucco, por su parte, será el VAR; Laura Fortunato, su AVAR.

El domingo continuará la acción desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, donde Argentinos Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba. Nazareno Arasa encabezará el equipo arbitral que completarán Gabriel Chade y Cristian Navarro, primer y segundo asistente, respectivamente. Andrés Garino será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Lucas Novelli, mientras que Gastón Suárez oficiará de AVAR.

Sábado 16 de mayo

19.30 River (2°B) – Rosario Central (4°B)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

Domingo 17 de mayo

17 Argentinos (3°B) – Belgrano (5°B)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

Tal como sucedió en las anteriores instancias, las semifinales se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.