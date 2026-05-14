Entre Ríos acompañó la inauguración de la Librería Gran Muralla de Argentina

La jornada reunió a destacadas personalidades del ámbito diplomático, cultural y académico, entre ellas el Premio Nobel de Literatura 2012, Mo Yan; el embajador de China en Argentina, Wang Wei; Xie Gang, vicepresidente de la Administración Estatal de Publicaciones Exteriores de China; Willy Liu, presidente de la Fundación de Educación y Cultura China en Argentina; representantes del China International Communications Group (CICG), autoridades universitarias, editores, escritores chinos y argentinos y representantes de instituciones vinculadas a la cultura, la educación y la cooperación internacional.





Durante el acto, representantes de instituciones culturales de China destacaron la importancia de fortalecer los vínculos entre ambas naciones a través de la literatura y el intercambio cultural. En ese marco, señalaron que la Librería Gran Muralla busca consolidarse como un espacio de encuentro y difusión de la cultura china en Argentina, promoviendo el diálogo entre civilizaciones y el acercamiento entre los pueblos.

El embajador Wang Wei remarcó que “los libros constituyen un puente para el diálogo entre civilizaciones” y destacó el valor de la nueva librería como un nuevo espacio cultural dentro de la vida cultural porteña. Asimismo, subrayó que la iniciativa permitirá acercar al público argentino la historia, el pensamiento y la cultura contemporánea china.





La apertura de la librería fue impulsada de manera conjunta por el China International Communications Group (CICG) y la Fundación de Cultura y Educación China en Argentina, incorporando además espacios de intercambio entre autores, traductores y editoriales de ambos países.

En ese contexto, Mouliá destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas culturales e institucionales que fortalecen los lazos internacionales y generan nuevas oportunidades de intercambio. “La cultura y la literatura son herramientas fundamentales para acercar comunidades, promover el diálogo y construir vínculos duraderos entre los pueblos”, expresó.

La participación formó parte de las acciones de vinculación institucional y acompañamiento cultural que la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires desarrolla junto a embajadas, organismos e instituciones nacionales e internacionales.