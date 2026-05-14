Vóley: Marcos Milinkovic brindará una clínica en Crespo

El exjugador y capitán de la selección argentina masculina de vóley, Marcos Milinkovic, brindará una clínica el próximo 13 de junio en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo. Será una jornada destinada a jugadores, entrenadores y dirigentes deportivos.

La actividad, organizada por la Escuela Municpal de Crespo y la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, se desarrollará de 9 a 18 y apunta a brindar herramientas técnicas y tácticas, además de compartir experiencias y conceptos vinculados al alto rendimiento deportivo.

Cabe destacar que la Capital Nacional de la Avicultura vivió el pasado 9 de mayo una jornada histórica con la inauguración del mencionado estadio Arena Celeste, construido conjuntamente con aportes del sector privado y público. Trabajaron conjuntamente la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, la Asociación Deportiva y Cultural, la empresa Schneider SRL y la Municipalidad de Crespo.

Milinkovic desarrolla sus clínicas para las categorías sub 14 en adelante, quienes transitan la etapa formativa y competitiva del vóleibol. “El Voleibol es un deporte, tanto competitivo como recreativo en donde el jugador se encuentra con una estructura en continua interacción con sus compañeros y el equipo adversario, por eso es importante formarlos desde sus inicios con valores morales, costumbres, hábitos y modelos de vida ideales que marquen el trascurso de su vida deportiva y a la vez dotarlos de conocimiento táctico y técnico que los inserte en un mundo de alto rendimiento con mejores herramientas”, expresa en su perfil de Instagram.

“Disfrutemos una jornada única en conectaremos con los valores y las buenas prácticas deportivas, aprender tácticas de juego y pasarla muy bien”, acota en su cuenta en la red social.