Antonio Tardelli presentará en Nogoyá la biografía del exgobernador Sergio Montiel

El periodista entrerriano Antonio Tardelli realizará la presentación formal de su reciente libro titulado Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado, una obra de investigación que repasa la trayectoria pública y privada de quien fuera dos veces gobernador de la provincia. El encuentro se llevará a cabo este viernes a las 19:30 en las instalaciones de la Biblioteca Popular Fermín Chávez, ubicada en calle Caseros 951 de la ciudad de Nogoyá. La actividad cultural tiene como propósito exponer las diferentes aristas de una de las figuras más complejas del escenario provincial, analizando su impacto institucional y las decisiones que marcaron sus períodos de gestión en el Poder Ejecutivo.

La publicación reconstruye cronológicamente la vida del dirigente perteneciente a la Unión Cívica Radical, comenzando desde su primera infancia, un período signado por la tragedia familiar tras el asesinato de su padre, un militar que perdió la vida durante el levantamiento revolucionario correntino encabezado por Gregorio Pomar. A partir de ese trasfondo, el texto de Tardelli desanda el posterior ascenso político de Montiel dentro de las filas del radicalismo entrerriano, detallando de manera minuciosa la rivalidad histórica que mantuvo con otros referentes contemporáneos de gran peso electoral y partidario, como lo fueron el legislador nacional César Jaroslavsky y el caudillo justicialista Jorge Busti, con quienes disputó la centralidad del debate político en la provincia durante varias décadas.

Para la elaboración de este volumen biográfico, el autor recurrió a un exhaustivo trabajo de campo que incluyó la recopilación de más de veinte testimonios directos de dirigentes partidarios, colaboradores estrechos de sus administraciones y adversarios políticos del arco opositor.

A través de estas voces, el libro consigue estructurar un vasto retrato sobre la personalidad del exgobernador, con detenimiento particular en su poder político interno, la naturaleza de sus vínculos personales y las tensiones institucionales que caracterizaron su recorrido en la función pública, incluyendo sus recordados desencuentros con el presidente Raúl Alfonsín a raíz de la firma del Pacto de Olivos en la década de los noventa.

Uno de los capítulos centrales de la investigación aborda las complejidades económicas de sus dos mandatos gubernamentales, como las determinaciones controvertidas que debió adoptar durante la crisis institucional y financiera de comienzos del año 2000. En ese marco, el trabajo analiza el contexto que llevó a la administración de Montiel a implementar la emisión del Bono Federal en el año 2001, una herramienta de emergencia a la que debieron recurrir numerosas provincias argentinas debido a la falta absoluta de liquidez y la caída de la coparticipación federal.

La cita en la biblioteca de Nogoyá será libre y gratuita.