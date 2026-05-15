Marcos Senesi se despidió del Bournemouth y quedó más cerca de un grande de Inglaterra

Marcos Senesi se despidió del Bournemouth, entidad con la que finalizará el vinculo en julio.

El entrerriano Marcos Senesi, defensor que podría jugar el Mundial 2026 con la selección argentina de fútbol, se despidió del Bournemouth del cual emigrará a final de temporada cuando termine su contrato. Su próximo equipo sería el Tottenham, aunque hay otros equipos que están interesados en contar con sus servicios.

El zaguero llegó a la institución procedente del Feyenoord de Países Bajos en 2022, se ha convertido en una pieza clave del equipo de Andoni Iraola en las últimas cuatro temporadas y especialmente en esta última, tras las salidas de Dean Huijsen y Illia Zabarnyi.

“Desde el primer día, he sentido este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y estoy muy agradecido del apoyo de los aficionados en este tiempo. El Bournemouth siempre será un lugar especial para mí", afirmó Senesi.

En sus cuatro años en el Bournemouth, Senesi ha disputado 126 partidos y marcado seis goles, además de contribuir a las mejores temporadas de la historia del club. Este año, los Cherries están a las puertas de clasificarse a Europa por primera vez en su historia.

Acto desde la institución

El Bournemouth rendirá homenaje al entrerriano en el encuentro del próximo martes contra el Manchester City en el Vitality Stadium. Al ser agente libre a partir de julio, Senesi pudo negociar con cualquier club fuera del Reino Unido desde el pasado 1 de enero.

En ese sentido, todo indica que su futuro está en Tottenham. En abril, llegó a un principio de acuerdo para sumarse como refuerzo para la próxima temporada, con una condición: que el equipo se salve del descenso. A falta de dos partidos, está 17° con 38 puntos, a dos de West Ham, el último que perdería la categoría.